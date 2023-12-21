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Çinli turizmciler Antalya'yı inceledi - Son Dakika
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Çinli turizmciler Antalya'yı inceledi

Çin merkezli çevrim içi seyahat platformun yöneticileri Antalya'da incelemelerde bulundu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) organizasyonuyla kente gelen Çinli turizmciler, AKTOB'un ev sahipliğinde konaklama sektöründen temsilcilerle bir araya geldi. Türkiye'nin turizmde hedeflediği turist sayısına ve gelire ulaşabilmek için sektörün kilit paydaşlarıyla işbirliği yapmanın önemli olduğunu belirten TGA Basın Sözcüsü ve AKTBO Başkanı Kaan Kavaloğlu, Çinli heyetin Antalya'da otel ve eğlence yerlerini ziyaret ettiğini ve İstanbul'da da ziyaretlerde bulunacaklarını açıkladı. Kavaloğlu, Çin'den gelen turist sayısının artması için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Çinli turizmciler Antalya\'yı inceledi
21.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:05
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Çin merkezli çevrim içi seyahat platformun yöneticileri Antalya'da incelemelerde bulundu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) organizasyonuyla kente gelen Çinli turizmciler, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) ev sahipliğinde konaklama sektöründen temsilcilerle bir araya geldi.

TGA Basın Sözcüsü ve AKTBO Başkanı Kaan Kavaloğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizmde hedeflediği turist sayısına ve gelire ulaşabilmek için sektörün kilit paydaşlarıyla işbirliği yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Çinli heyetin Antalya'da otel ve eğlence yerlerini ziyaret ettiğini aktaran Kavaloğlu, heyetin Antalya'nın ardından İstanbul'da ziyaretlerde bulunacağını kaydetti.

Çin'den gelen turist sayısının istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Kavaloğlu, "Bu yıl Antalya'da 7 bin, Türkiye genelinde ise 200 bin civarında Çinli turist ağırladık. Özellikle yapılacak çalışmalarla Çinli sayısının Türkiye ve Antalya'da artacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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