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Ekonomi

Çip Üreticileri Zirvede!

Nvidia ve TSMC, dünyanın en değerli şirketleri arasında ilk 8'de yer alıyor. Nvidia lider konumda.

08.11.2024 11:16
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Çip üretimi yapan ABD'li Nvidia dünyanın en değerli şirketleri arasında ilk sırada yer alırken 8. sırada ise bir diğer çip üretimi yapan şirket Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) yer alıyor.

AA muhabirinin companiesmarketcap.com sitesinden derlediği bilgilere göre, dünyanın en değerli şirketleri listesinde çip üreten şirketler son dönemde sıralamada üst sıralara çıkmaya başladı.

Sitede yer alan verilere göre, listede ilk sırada 3,6 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD'li çip üretim şirketi Nvidia geliyor. 1993 yılında kurulan ve merkezi Kaliforniya'da bulunan Nvidia, grafik işlemcileri (GPU), yapay zeka çözümleri ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Şirket son yıllarda özellikle otonom araç teknolojileri ve insansı robot teknolojileri gibi ileri teknoloji alanlarına yaptığı yatırımlarla dikkati çekiyor.

Listede 2. sırada 3,4 trilyon dolar ile Apple, 3. sırada 3,1 trilyon dolar ile Microsoft, 4. sırada 2,2 trilyon dolar ile Amazon, 5. sırada 2,1 trilyon dolar ile Alphabet (Google), 6. sırada 1,8 trilyon dolar ile Saudi Aramco, 7. sırada ise 1,5 trilyon dolar ile Meta bulunuyor.

TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi

Listenin 8. sırasında ise yine bir çip üretim şirketi TSMC bulunuyor. 1987 yılında kurulan ve merkezi Tayvan'da bulunan şirket, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olarak biliniyor.

Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi teknoloji devleri için gelişmiş çipler üretmesiyle bilinen TSMC, özellikle 5 nanometre (nm) ve 3 nm gibi ileri düzey üretim süreçlerinde lider konumda bulunuyor.

Şirket, yüksek performanslı işlemcilerden mobil cihazlar ve yapay zeka uygulamaları için çiplere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Listede 9. sırada 1 trilyon dolar piyasa değeri ile Berkshire Hathaway ve 10. sırada ise 930 milyar dolar ile Tesla markası bulunuyor.

TSMC Nvidia'ya da çip satıyor

Listede ilk sırada yer alan Nvidia, çip üretiminde TSMC şirketinin yüksek teknoloji üretim kapasitesinden yararlanıyor. TSMC, Nvidia'nın grafik işlemcileri (GPU) dahil olmak üzere birçok ileri teknoloji çipinin üretimini üstleniyor.

Özellikle, Nvidia'nın oyun, yapay zeka, veri merkezi ve otonom araçlar gibi çeşitli alanlarda kullanılan yüksek performanslı GPU'ları, TSMC'nin gelişmiş yarı iletken üretim teknolojileriyle üretiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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