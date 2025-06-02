Çitlekçi 30. Yılında TOGG Kampanyasını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çitlekçi 30. Yılında TOGG Kampanyasını Tamamladı

Çitlekçi 30. Yılında TOGG Kampanyasını Tamamladı
02.06.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çitlekçi, 30. yılına özel düzenlenen TOGG kampanyasında milyonlarca kupon toplandı.

Kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından Çitlekçi'nin 30'uncu yılına özel düzenlediği TOGG kampanyası sona erdi. 31 Mayıs itibarıyla tamamlanan kampanyaya, milyonlarca kuponla rekor seviyede katılımın gerçekleştiği açıklandı.

Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet veren Çitlekçi, sektörde bir ilki gerçekleştirerek toplamda 30 adet TOGG marka otomobil hediye ettiği kampanyasını tamamladı. Şirketten açıklanan verilere göre, 30'uncu yılı anısına düzenlenen bu özel kampanya kapsamında ülke genelinden toplanan kupon sayısı milyonlara ulaştı. Şirket yetkilileri kampanyanın sektörde, ilk kez bu ölçekte bir marka iş birliği olarak kayda geçtiği belirterek, sadece müşteri odaklılık açısından değil, marka iletişimi ve dijital etkileşim anlamında da amaçlandığını, kampanya kapsamında sadece fiziksel mağazalarda değil, dijital kanallarda da milyonlara ulaşıldığını açıkladı.

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, yoğun katılım karşısındaki memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye genelinde bu seviyede bir kitleye ulaşmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı, Çitlekçi ailesinin gösterdiği güçlü bağın, ortak heyecanın ve emeğin bir yansıması. Katkı sunan tüm müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve bu sürece gönülden destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Çekiliş 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.00'te, Milli Piyango İdaresi ve noter gözetiminde, halka açık bir organizasyon olarak gerçekleştirilecektir. Çekiliş, aynı zamanda şirketimizin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. Böylece tüm katılımcılar süreci şeffaf bir şekilde anbean takip edebilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Otomobil, Ekonomi, Finans, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çitlekçi 30. Yılında TOGG Kampanyasını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borcu olanlar dikkat Bugün son gün Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Türkiye, Ay’ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak
Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig’den çekildi Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi
Ukrayna’nın şok saldırısına Rusya’dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular
Trabzonspor’dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı Trabzonspor'dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı

13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
12:12
İstanbul’da Rusya-Ukrayna barış zirvesi Heyeti değiştiren Ukrayna’dan umut dolu mesaj
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
10:50
Metin Gürcan’a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
18:09
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
17:58
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
17:49
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda 10 isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı
17:47
Bakan Kurum, Özgür Özel’e Bayhan’ın şarkısıyla yanıt verdi
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi
17:41
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı Yeni şarkısı “Affet“ büyük beğeni topladı
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı
17:39
Aziz Yıldırım’ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
17:39
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 14:46:46. #7.13#
SON DAKİKA: Çitlekçi 30. Yılında TOGG Kampanyasını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.