CK Enerji Akdeniz Elektrik'te görev değişimi - Son Dakika
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CK Enerji Akdeniz Elektrik'te görev değişimi

09.03.2022 16:02
CK Enerji Akdeniz Elektrik'te görev değişimi

CK Enerji Akdeniz Elektrik'te genel müdürlük görevine Fahrettin Tunç getirildi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'te genel müdürlük görevine Fahrettin Tunç getirildi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da görevli tedarik şirketi olarak faaliyet gösteren elektrik perakende satış sektörü firması CK Enerji Akdeniz Elektrik'te genel müdürlük görevine, enerji alanında 25 yıldan fazla tecrübeye sahip bir isim olan Fahrettin Tunç atandı. Eylül 2021 tarihinden itibaren CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te Genel Müdürlük görevini üstlenen Tunç, sektörde müşteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle tanınıyor.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te de kısa sürede başarılı bir performans sergileyen Tunç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1997 yılında TEDAŞ Sinop Müessese Müdürlüğü'nde çalışma hayatına başladı. 2000-2005 yılları arasında TEDAŞ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda teknik şef olarak çalışan Tunç, 2005'te Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş'de Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne atandı. Tunç, 2011 yılında kamudan ayrılarak özel sektöre geçti ve 1 Temmuz 2013 itibarıyla YEPAŞ'ta Perakende Hizmetler Koordinatörlüğü, 2018'de ise Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş'de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Eylül 2021'de CK Enerji Ailesi'ne katılan Tunç, son olarak CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te Genel Müdür olarak görev yapıyordu. - ANTALYA

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Antalya, Akdeniz, Enerji, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CK Enerji Akdeniz Elektrik'te görev değişimi - Son Dakika


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