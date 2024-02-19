CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas'ta 25 ilkokulda "enerji okuryazarlığı" eğitimi verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas'ta 25 ilkokulda "enerji okuryazarlığı" eğitimi verecek

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas\'ta 25 ilkokulda "enerji okuryazarlığı" eğitimi verecek

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "enerji okuryazarlığı" projesi kapsamında eğitim iş birliği protokolü imzaladı.

19.02.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "enerji okuryazarlığı" projesi kapsamında eğitim iş birliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Sivas il merkezinde 25 ilkokulda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim verilmesi planlanıyor.

Proje kapsamındaki eğitimlerin başlatılması hedefiyle Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül'ün hazır bulunduğu bir imza töreni gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülbül, CK Enerji grubu olarak enerji tasarrufu ve bu alanda toplumun bilinçlenmesine yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sivas, Tokat ve Yozgat'ta görevli tedarik şirketi olarak yaklaşık 900 bin müşterimize elektrik perakende satış hizmeti sunarken, elektriğin verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarımız da sürüyor. Bu yıl da Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği kapsamında çocuklarımızı elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu gibi konularda bilgilendirmeye çalışacağız. Küçük yaşlarda oluşacak bu bilinç ve tasarruf alışkanlığı hem bugünümüz hem de geleceğimiz açısından çok önemli."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas'ta 25 ilkokulda 'enerji okuryazarlığı' eğitimi verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas'ta 25 ilkokulda "enerji okuryazarlığı" eğitimi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement