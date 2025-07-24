Coca-Cola'dan Yerli Şeker Kamışı Alternatifi - Son Dakika
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Ekonomi

Coca-Cola'dan Yerli Şeker Kamışı Alternatifi

24.07.2025 11:31
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Coca-Cola, Trump'ın çağrısıyla yerli şeker kamışı ile yeni ürün çıkaracak, mısır şurubu kullanılacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısının ardından Coca-Cola, yerli şeker kamışıyla tatlandırılmış yeni bir alternatif ürün çıkaracağını duyurdu ancak şirket mevcut mısır şurubu kullanımını büyük ölçüde devam ettirmeyi planlıyor.

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, "Coca-Cola ile ABD'de yerli şeker kamışı kullanılması konusunda konuştum ve kabul ettiler." ifadesini kullanmıştı.

Şirketin bu hafta yayımladığı çeyrek dönem finansal sonuç raporu sonrası açıkladığı bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklamaları teyit etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Tüketicilerin farklı deneyimlere olan ilgisini yansıtan bir stratejiyle, şeker kamışı içeren ürün yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Quincey, yeni kola çeşidinin Coca-Cola'nın mevcut portföyüne bir alternatif olarak ekleneceğini ve klasik ürünün yerini almayacağını vurgulayarak, "Bu bir 'ya o ya bu' değil, 'hem o hem bu' stratejisidir. Mısır şurubu kullanımı büyük ölçüde devam edecek." açıklamasında bulundu.

Coca-Cola'nın halihazırda şeker kamışıyla üretilen "Meksika Kolası" adlı ürünü ABD'de satışta, ancak bu ürün ülkede üretilen diğer ürünlere göre daha pahalıya satılıyor.

Coca-Cola'nın kararı, yalnızca bir ürün yeniliği olarak değil, aynı zamanda yerli şeker üretiminin teşvikine ve tüketici taleplerine yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. ABD'de şeker ithalatı tarife kotalarıyla sınırlandırıldığı için iç piyasada şeker fiyatları küresel ortalamanın oldukça üzerinde seyrediyor. Bu nedenle, Coca-Cola'nın şeker kamışına yönelmesi maliyet açısından da dikkati çekici bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

ABD'de gıda sektörü genelinde, yapay renklendiriciler ve sentetik katkı maddelerinin ürünlerden çıkarılması planlanıyor

Coca-Cola'nın, şeker kamışlı yeni ürünün ayrıntılarını gelecek haftalarda açıklaması beklenirken, ABD'nin şeker kamışı üretiminin iç talebi karşılayacak seviyenin altında kalabileceğine yönelik endişeler, tedarik zincirine ilişkin soru işaretleri doğuruyor.

Uzmanlar, şeker kamışı ile mısır şurubu arasında sağlık açısından anlamlı bir fark olmadığını, asıl önemli olanın toplam şeker tüketiminin azaltılması olduğunu vurguluyor.

Trump yönetimi, bir süredir gıda sektörüne sağlıksız bileşenleri ürünlerden çıkarması için baskı yapıyor.

Bu karar da ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın öncülüğünde yürütülen "Make America Healthy Again" (MAHA) kampanyası kapsamında gıda sektöründe gerçekleşen daha geniş kapsamlı bir dönüşümün parçası olarak görülüyor. MAHA kampanyası, yüksek fruktozlu mısır şurubunun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, gıda üreticilerine ürünlerindeki sağlıksız katkı maddelerini azaltmaları için baskı uyguluyor.

Bununla birlikte, Coca-Cola'nın şeker kamışı ile tatlandırılmış yeni ürünün bir alternatif olarak sunacak olması, mısır şurubu kullanımının da sürdürüleceğine işaret ediyor.

ABD'de gıda sektörü genelinde, yapay renklendiriciler ve sentetik katkı maddelerinin ürün içeriklerinden kademeli olarak çıkarılması planlanıyor. Kraft-Heinz, Lay's, Tostitos ve Hershey's gibi büyük firmalar, gelecek yıllarda ürünlerinden bu tür maddeleri kaldırmayı taahhüt etmiş durumda bulunuyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ise bazı katkı maddelerini aşamalı olarak yasaklama sürecini devam ettiriyor. Ancak maliyetlerin artması ve tedarik zinciri zorlukları, bu geçiş sürecinin önemli bir parçası olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Coca-Cola'dan Yerli Şeker Kamışı Alternatifi - Son Dakika

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