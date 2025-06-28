Çocuklar İçin Zanaat ve Sanat Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Çocuklar İçin Zanaat ve Sanat Fırsatı

28.06.2025 11:09
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TESK Başkanı Palandöken, yaz tatilinin çocuklara meslek öğrenme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatil döneminin meslek öğrenme açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, çocukların sanata ve zanaata yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yaz tatilinin çocuklar için sadece dinlenme imkanı sunmadığını, aynı zamanda kendilerine hayat boyu kullanabilecekleri beceriler kazandıracak bir dönem olarak da değerlendirilebileceğini ifade etti.

Tatilin hem keyifli vakit geçirme hem de meslek öğrenme açısından önemli bir fırsat olduğunu bildiren Palandöken, meslek ustalarının yaş ortalamasının 50-60'ın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Palandöken, kaybolmaya yüz tutmuş 30'a yakın meslek bulunduğunun altını çizerek, "Otomobil tamirciliği, terzilik, butik işler, elektrik, elektronik gibi alanlar çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Zanaatkarlığın sadece meslek değil aynı zamanda kültür olduğunu belirten Palandöken, çocukların başkalarıyla sağlıklı diyalog kurabilmeleri için bu kültürle iç içe olmalarının önemini vurguladı.

Daha güçlü ve donanımlı geleceğin inşası için zanaat öğrenmek gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı sanata ve zanaata yönlendirmeliyiz. Esnafın yanında çalışarak hem teorik hem pratik bilgi kazanabilir, aynı zamanda alışverişin nasıl yapıldığını, insan ilişkilerini, paylaşımı öğrenebilirler. Bu sayede geleceğe daha donanımlı ve güçlü hazırlanırlar."

Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Tatil, Tesk, Tesk, Son Dakika

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