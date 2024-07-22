Coğrafi İşaret Tescilli Lapseki Şeftalisi Rusya Pazarında - Son Dakika
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Ekonomi

Coğrafi İşaret Tescilli Lapseki Şeftalisi Rusya Pazarında

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli şeftali, Rusya pazarında büyük ilgi görüyor. Geçen yıl 90 bin ton ihracat gerçekleşen şeftalinin bu yıl 100 bin ton ihracat bekleniyor. Şeftali üreticileri, kilosu 35 liradan satılan şeftaliden memnun. Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da rağbet görüyor.

22.07.2024 23:16
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Coğrafi işaret tescilli Lapseki şeftalisi Rusya pazarında

Coğrafi işaret tescilli Lapseki şeftalisinde bu yıl 100 bin ton ihracat bekleniyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Şeftaliler, aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Rusya'da büyük ilgi görüyor. Kilosu 35 liradan satılan şeftali üreticinin de yüzünü güldürdü. Geçen yıl coğrafi tescil işaretli Lapseki şeftalisinde yaklaşık 90 bin ton arası şeftali ihracatı gerçekleşirken, bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 100 bin ton olması bekleniyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi, kirazı ve şeftalisiyle önemli bir rekolte ve pazar payına sahip. Kiraz sezonunun sona erdiği ilçede şeftali hasadı ise başladı. Şeftali denince de akla Lapseki ilçesi ve Umurbel beldesi geliyor. Yetkililer, yörede 40 bin dekar alanda bu yılki şeftali üretiminin 150 ton arasında olmasını bekliyor. Geçen yıl coğrafi tescil işaretli Lapseki şeftalisinde yaklaşık 90 bin ton arası şeftali ihracatı gerçekleşirken, bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 100 bin ton olması bekleniyor. Hasadı başlanan Lapseki şeftalisinin 30 ile 35 lira arasında satılması ise üreticiyi memnun etti. Üreticiler bu fiyatın hasat sonuna kadar böyle devam etmesini istiyor. Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle dikkat çeken şeftaliler, özellikle Ruslar tarafından da bol bol tüketiliyor.

Yaklaşık bir buçuk aydır şeftali hasadının devam ettiğini belirten Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Şeftali ve nektarin hasadımız devam ediyor. Bütün çeşitler devreye girince bir hafta içinde üretimimiz pik seviyeye ulaşacak. Üreticimiz de memnun. Lapseki'mizde 40 bin dekar alanda şeftali ve nektarin üretimi yapılıyor. Bu yıl ise 150 bin tona yakın bir üretimimiz var. İhracatımızda artıyor. İhracatçılar Lapseki'mizdeki şeftali ve nektarinleri tercih ediyorlar. Yıllardır biz Rusya'ya ve dış pazara ürün sunuyoruz. İstanbul ve İzmir piyasası da bizim ürünlerimizi tercih ediyorlar. Ürünümüzün farklılığını coğrafi işaretimizle süsledik. Üreticimiz memnun, Lapseki'miz geçiş iklimine sahip bir coğrafya. Biz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olarak sahadayız. Üreticimizde bu konuda neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Üretimlerini, attıkları ilaçları zamanında takip ediyorlar ve sağlıklı bir şekilde ürün üretiyoruz. Tüketiciler, üzerinde Lapseki ve Çanakkale yazan tüm ürünleri gönül ferahlığıyla tüketebilirler. Şuanda 30 ile 35 lira arasında üreticiyi memnun eden fiyatlarla deva ediyoruz. İnşallah bu fiyatlar ürünün bol olduğu zamanlarda da devam eder. Böylelikle üretici hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Lapseki'nin aranan ürünlerin üretildiği yer olduğunu da kaydeden Müdür Ali Kaçan sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes ürün üretebilir. Herkes ürün yetiştirebilir. Fakat Lapseki, ürettiği ürünün farklılığını ortaya koyuyor. Coğrafi işaret buradan ortaya çıkıyor."

Umurbey'de meyvenin bol olduğunu belirten şeftali üretici Hikmet Şahin ise, "Fiyat durumları şuanda iyi. Bereket versin. Fiyatlar 30 ile 35 lira. Fiyatlardan memnunum. Malına bakarsan, kalitesi iyi olursa, fiyatlarda karşılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Coğrafi İşaret Tescilli Lapseki Şeftalisi Rusya Pazarında - Son Dakika

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