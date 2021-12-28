Üye Girişi
Coğrafi İşaretli "Kilis Zeytinyağı" İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika

Coğrafi İşaretli "Kilis Zeytinyağı" İstanbul'da tanıtıldı

28.12.2021 13:51
Coğrafi İşaretli "Kilis Zeytinyağı" İstanbul'da tanıtıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği'nin düzenlediği "Hasadı Tadıyoruz, Kilis Zeytinyağı" tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği'nin düzenlediği "Hasadı Tadıyoruz, Kilis Zeytinyağı" tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

Dünya çapında yapılan yarışmalarda üstün kalite ödülü alan coğrafi işaretli Kilis Zeytinyağının tanıtıldığı, markalaşma stratejisinin aktarıldığı etkinliğe, ilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu katıldı. Tanıtım toplantısına katılanlar bölgenin başarılı zeytinyağı üreticileri tarafından sofralara taşınan Kilis zeytinyağını tatma ve duyusal analizini yapabilme fırsatı buldu. Ayrıca toplantıda, Ankara Üniversitesi Zıraat Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mücahit Taha Özkaya tarafından Kilis zeytinyağının özellikleri ve farklılıkları anlatıldı.

Kilis doğumlu Şef ve Yazar Yunus Emre Akkor, yeni açtığı iş yerinde Kilis zeytinyağından yaptığı lezzetlerle konuklara özel bir deneyim yaşattı. Ünlü şefin hazırladığı Lebeniye Çorbası, Zahter, Altı Cacıklı Arap Köfte, Koruk Sulu Domates Salatası, Firik Cacığı, Zeytin Piyazı, Taze Kekikli Kilis Salçası, Kilis Zeytinyağlı Peynir Ezmesi, Zahterli Ekmek, Öcce, Zeytinyağlı Lahana Sarması, Semsek, Şeyh-ül Mahşi, Oruk, Teşrube, Cennet Çamuru ve Zeytinyağlı Kerebiç'den oluşan tadım menüsü büyük bir beğeni topladı. Gastronomi dünyasına yön veren 150 kişinin katılımı ile gerçekleşen toplantıya otel ve restoranların ünlü şefleri, restoran markalarının sahipleri ve satın alma sorumluları, gıda dağıtım ve ihracatçıları, kanaat önderleri ve medya mensupları katıldı.

Ünü, Bereketli Hilal'den çıkıp dünya sınırlarını aştı

Tarih öncesi dönemlerden bu yana bolluk ve bereketle özdeşleşen zeytin, Akdeniz medeniyetlerinde kültürel bir kimlik; tarım ekonomisi ve ticaretinde önemli yer tutan ürünlerden biri oldu. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin yayınladığı "Dünya Zeytin Ansiklopedisi"ne göre binlerce yıl Akdeniz havzasına hayat veren zeytin yetiştiriciliği 6000 yıl önce Anadolu'da başlıyor. Bereketli Hilal'in kuzeybatı yakasındaki Kilis Oylum Höyük'te bulunan 4500 yıllık zeytin çekirdekleri de doğa ananın bize sunduğu bu kutsal hediyenin köklerini işaret ediyor.

Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz'de yer alan Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıyor. Yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleşen Kilis Yağlık Zeytini, ince kabuğu, baharatlı aroması, yüzde 40 gibi oldukça yüksek yağ oranı ve köklü tarihsel serüveninin büyüsüyle bugün Bereketli Hilal'den çıkıp dünya sınırlarını aştı. Ekonomik değeriyle ön plana çıkan ve sahip olduğu kendine has özellikleriyle coğrafi işaret tescili alan Kilis Zeytinyağı, Berlin Global Olive Oil Awards 2020 ile San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'ndan da altın madalyalarla döndü.

İpekyolu kalkınma ajansı Kilis'te zeytin ve zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu.

Erken hasat ile soğuk sıkım yöntemi uygulandığında yoğun aroması, baharatlı tadı ve kokusuyla eşsiz bir lezzete ulaşan Kilis Yağlık Zeytini, modern tesislerde bilimin ışığında profesyonel ellerde işlendiğinde ödüllü bir zeytinyağına dönüşüyor. Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde zeytin üreticileri, zeytinlerini artık erken toplamaya başladı. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bugüne kadar zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu. Yapılan desteklerle Kilis'te yaşayan kadınlar tarafından Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurarak asırlık zeytin ağaçlarından geleneksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi yapıp Türkiye'nin en iyi zeytinyağlarını üretmeye başladı. - KİLİS

Coğrafi İşaretli Kilis Zeytinyağı İstanbul'da tanıtıldı
Coğrafi İşaretli Kilis Zeytinyağı İstanbul'da tanıtıldı
Coğrafi İşaretli Kilis Zeytinyağı İstanbul'da tanıtıldı
Coğrafi İşaretli Kilis Zeytinyağı İstanbul'da tanıtıldı

YORUMLAR
500

Zeytinyağı, İpekyolu, İstanbul, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi İşaretli 'Kilis Zeytinyağı' İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti         
12:06
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23

Son Dakika Haberleri
13:58 Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
13:43 11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar
13:38 Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!
13:31 Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi
13:25 CHP'li belediye başkanlarından İBB'ye başlatılan teftişe karşı birlik mesajı: Artık baskı düzenine geçilmiştir
13:23 Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı
13:19 Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı olur mu?
13:18 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye için kritik gün: Doku nakli sonrası uyandırılacak
13:05 CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır
13:02 Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 14:13:54. #1.11#
SON DAKİKA: Coğrafi İşaretli "Kilis Zeytinyağı" İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement