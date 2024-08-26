Çölyak hastalarının besin kaynağı karabuğdayın hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çölyak hastalarının besin kaynağı karabuğdayın hasadı başladı

Geniş Video İzle

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, çölyak hastalarının besin kaynağı olan karabuğdayın hasadı başladı. Karabuğday, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

26.08.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çölyak hastalarının besin kaynağı karabuğdayın hasadı başladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Mayıs ayında ekilen karabuğdayın hasadı başladı. Çölyak hastalarının besin kaynağı olan karabuğday, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Glüten içermemesi sebebiyle çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu karabuğdayın Kastamonu'daki hasadına başlanıldı. Mayıs ayında çiftçiler tarafından Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde toprakla buluşturulan karabuğday, biçerdöverlerle hasat ediliyor. İlçede karabuğday eken çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını ifade ederken, un haline getirilen karabuğdayın ülke genelindeki çölyak hastalarından büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

"Çölyak hastaları bize çok soruyordu"

İhsangazi ilçesinde çiftçilik yapan Yasin Ciğerci, karabuğdayı 3 yıl önce deneme amacı ile ektiklerini belirterek, "Mayıs ayında toprakla buluşturduğumuz karabuğdayın hasadını yapıyoruz. Bu buğday normal buğday gibi değil, yapısı biraz daha farklı. Kuzugiller familyasında olduğu için buğday demiyoruz. Şu an hasadını yapıyoruz. Normal buğdaydan görünüşü de çok farklı. Havaların soğuk gitmesi sebebiyle Mayıs'ın ikinci haftasında yapabilmiştik. Özellikle bu karabuğdayı çölyak hastaları bize çok soruyordu, 'nasıl temin ederiz' diyorlardı. Biz de yaptığımız araştırmalardan sonra ekmeye karar verdik. Bunu taş değirmenimizde un haline getirerek Türkiye'nin tüm şehirlerine gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İhsangazi, Kastamonu, Ekonomi, Tarım, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çölyak hastalarının besin kaynağı karabuğdayın hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çölyak hastalarının besin kaynağı karabuğdayın hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement