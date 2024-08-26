Ekonomi

Çölyak hastalarının besin kaynağı karabuğdayın hasadı başladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Mayıs ayında ekilen karabuğdayın hasadı başladı. Çölyak hastalarının besin kaynağı olan karabuğday, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Glüten içermemesi sebebiyle çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu karabuğdayın Kastamonu'daki hasadına başlanıldı. Mayıs ayında çiftçiler tarafından Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde toprakla buluşturulan karabuğday, biçerdöverlerle hasat ediliyor. İlçede karabuğday eken çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını ifade ederken, un haline getirilen karabuğdayın ülke genelindeki çölyak hastalarından büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

"Çölyak hastaları bize çok soruyordu"

İhsangazi ilçesinde çiftçilik yapan Yasin Ciğerci, karabuğdayı 3 yıl önce deneme amacı ile ektiklerini belirterek, "Mayıs ayında toprakla buluşturduğumuz karabuğdayın hasadını yapıyoruz. Bu buğday normal buğday gibi değil, yapısı biraz daha farklı. Kuzugiller familyasında olduğu için buğday demiyoruz. Şu an hasadını yapıyoruz. Normal buğdaydan görünüşü de çok farklı. Havaların soğuk gitmesi sebebiyle Mayıs'ın ikinci haftasında yapabilmiştik. Özellikle bu karabuğdayı çölyak hastaları bize çok soruyordu, 'nasıl temin ederiz' diyorlardı. Biz de yaptığımız araştırmalardan sonra ekmeye karar verdik. Bunu taş değirmenimizde un haline getirerek Türkiye'nin tüm şehirlerine gönderiyoruz" dedi.