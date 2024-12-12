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Ekonomi

Corendon Airlines Anadolu 500'de

Corendon Airlines Anadolu 500\'de

Corendon Airlines, Ekonomist'in Anadolu 500 listesine girmeyi başardı. Antalya'nın ekonomisine katkısı dikkat çekti.

12.12.2024 13:00
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Corendon Airlines, Ekonomist Dergisi'nin "Anadolu: 500" listesinde yer alan 6 Antalyalı şirketten biri oldu. Hava yolu şirketi, Antalya'nın ve Türkiye'nin ekonomisine yaptığı katkılarının yanı sıra teknolojik yenilikler, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda gösterdiği fark oluşturan performansla listedeki önemli şirketler arasına adını yazdırdı.

Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamında payını giderek artıran Anadolu kentlerindeki şirketleri mercek altına alan araştırma, 2004'ten bu yana yapılıyor. Ekonomiye katkı ve üretim kapasitesi gibi kriterlere odaklanan "Anadolu 500" araştırması, bölgesel ekonomik gelişmelerin ve Türkiye'nin genel ekonomik durumunun anlaşılmasını da sağlıyor.

"'Anadolu 500' araştırmasında yer almak bizi gururlandırdı"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Anadolu 500: Anadolu'nun En Büyük Şirketleri" araştırması hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin yer aldığı 'Capital500' listesinin ardından, iş dünyasının prestijli dergilerinden Ekonomist tarafından yapılan 'Anadolu 500' araştırmasında da yer almak bizi gururlandırdı. Ulaştığımız bu değerli konum; hava yolu ve turizm sektörlerine olan katkımızın, sürdürülebilir büyümemizin ve yenilikçi yönetim anlayışımızın bir sonucu niteliğinde. Avrupa'nın birçok ülkesinden Türkiye'ye en fazla turist getiren hava yollarından biriyiz. Sektörde birçok örnek uygulamaya imza atarak, misafirlerimize en iyi deneyimleri yaşatan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Havacılık sektöründeki etkinliğimizi her geçen yıl artırıyor, filomuzu genişletiyoruz. Geldiğimiz aşamada 32 uçaklı filomuzla, 65 ülkede, 165 havalimanına ulaşarak yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıyoruz. Antalya merkezli bir şirket olarak, misafirlerimiz için değer oluşturmaya, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Havacılık, antalya, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines Anadolu 500'de - Son Dakika

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