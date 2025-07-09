Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye 2024'te 146. Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye 2024'te 146. Sırada

Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye 2024\'te 146. Sırada
09.07.2025 16:28
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Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, Fortune 500'de 146. sıraya yükseldi.

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, "Fortune 500 Türkiye 2024" listesinde 146. sırada yer alarak havacılık sektöründeki başarısını taçlandırdı.

Satış, ihracat ve karlılık gibi finansal kriterlerin değerlendirildiği listede Corendon Airlines, güçlü performansıyla dikkat çekti. 2004 yılında Hollanda'da bir tur operatörü olarak kurulan Corendon, bugün itibarıyla Türkiye ve Avrupa genelinde faaliyet gösteren uluslararası bir turizm grubu haline geldi. 65 ülkede 165 noktaya uçuş düzenleyen havayolu, geniş filosu ve destinasyon ağıyla yıldan yıla büyümeye devam ediyor.

"Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceğiz"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer, Fortune 500 listesine girmelerinin gurur verici olduğunu belirterek, "20. yılımızda böyle prestijli bir listede yer almak bizler için büyük bir motivasyon. Bu başarı, ekip arkadaşlarımızın emeği ve yolcularımızın güveniyle mümkün oldu. Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Fortune 500 Türkiye listesi, şirketleri yalnızca net satışlara göre değil, aynı zamanda ihracat, aktif toplamı ve öz kaynak gibi kriterlerle de değerlendiriyor. Corendon Grubu bünyesinde ayrıca Antalya, Amsterdam ve Curaçao'da oteller de yer alıyor. Grup, havayolu taşımacılığı dışında otelcilik ve tur operatörlüğü alanlarında da faaliyet gösteriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Türkiye, antalya, Turizm, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye 2024'te 146. Sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye 2024'te 146. Sırada - Son Dakika
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