Corendon, Gazipaşa-Alanya Havalimanı\'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Ekonomi

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda Corendon'un Brüksel'den gerçekleştirdiği ilk uçuşla kente gelen yolcular törenle karşılandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda, Corendon'un dün Brüksel'den gerçekleştirdiği ilk base uçuş için su takı yapıldı.

Boeing 737-800 tipi uçakla gerçekleştirilen XC7655 sefer sayılı uçuşla 189 yolcu Alanya'ya geldi.

Yolcular, terminalde çiçeklerle karşılandı.

Corendon, 26 Ekim'e kadar sürecek sezon boyunca Brüksel, Amsterdam, Eindhoven, Düsseldorf, Köln, Kopenhag ve Tahran da dahil olmak üzere 7 ülkeden 17 destinasyona 1278 uçuş yapmayı planlıyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TAV Gazipaşa Havalimanı Koordinatörü Oğuzhan Karatürk, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın yolcu sayısını artırarak bu yıla başarılı bir başlangıç yaptığını belirtti.

Karatürk, Alanya'nın daha fazla destinasyona bağlanması için paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Artan destinasyon ve uçuş sayımızın, şehrimizin 2024 turizm gelirlerine önemli bir katkı sağlamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

14 hava yolu firmasıyla 12 ülke, 23 destinasyona karşılıklı uçuş düzenlenen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda yüzde 88 artışla 36 bin 729 yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu sayısı ise yine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 135 bin 651 oldu.