Çoruh EDAŞ "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ) atıkların işletilmesine ilişkin eğitimleri tamamlayarak sorumluluk bölgesindeki tüm illerde "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh EDAŞ, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da yaklaşık 1,5 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet Aydın, sürdürülebilirliği esas alarak 2020-2021 yıllarında 1 milyon 505 bin 131 kilogram hurda metal ve 168 bin 298 kilogram hurda plastiği geri dönüşüme kazandırarak 1 milyon 938 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladıklarını kaydetti.

Toplam 1 milyon 850 bin kilogram ağaç direğini geri dönüşüm kapsamında değerlendirdiklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirme kapsamında 5 milyon 577 kilovatsaat enerji tasarrufu yaptık. Sürdürülebilirlik esasıyla insanı ve çevreyi odağına alan yaklaşımımızı Sıfır Atık Belgesi ile tescilledik. Çevre yönetim ekibimiz koordinesinde çalışanlarımızın atık yönetimi konusundaki farkındalığı uygulamalarımızı daima ileri taşıyor. Sürdürülebilirlik her zaman öncelikli planlarımız arasında yer alacak. Bu kapsamda çevresel hedeflerimizi yerine getirmek için sürecin takipçisi olacağız."