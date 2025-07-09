Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi Heyeti Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi Heyeti Belirlendi

Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi Heyeti Belirlendi
09.07.2025 09:48  Güncelleme: 09:51
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Çorum'un sanayi altyapısına, istihdama ve ekonomisine önemli katkı sağlayacak amacıyla 280 hektarlık alana kurulacak olan Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi için Çorum Belediyesi'nin müteşebbis heyeti belli oldu.

Çorum'un sanayi altyapısına, istihdama ve ekonomisine önemli katkı sağlayacak amacıyla 280 hektarlık alana kurulacak olan Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi için Çorum Belediyesi'nin müteşebbis heyeti belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan resmi onayı çıkan Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesi için müteşebbis heyetinde Çorum Belediyesi adına yer alacak isimler Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda belirlendi. Meclis Toplantısı'nda ek meclis gündemi olarak oylanan Müteşebbis Heyeti'nde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Elvan Zorlu ve Ahmet Kurtbaş yer aldı.

2. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili kısa bir sunum yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay geldiğini belirterek, "2. Organize Sanayi Bölgemiz şehrimize hayırlı olsun" dedi. 2.Organize Sanayi Bölgesi'nin Çorum-Merzifon- Samsun yolu üzerinde yer alacağını belirten Başkan Aşgın "280 bin metrekare alanı içerisinde yeni OSB kurulacak. Burasının hem Merzifon Havaalanına hem de Samsun Limanı'na yakın olması çok büyük bir avantaj oluşturacak. 2. OSB için 15 kişilik bir heyet belirlenecek. 5 kişi Ticaret Sanayi Odası'ndan 5 kişi belediyemizden ve 5 kişi de valiliğimizden yer alarak eşit şekilde temsil edilecek. Her kurum 6 Milyon 559 Bin Türk Lirası destek verecek. Toplam da ise 19 Milyon 677 Bin Türk Lirası olacak. Buraya çok fazla talep var. Çok kısa süre içerisinde Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesi'nin de dolacağını ve genişleme alanlarına geçeceğine inanıyorum. Şehrimizin ekonomik iktisadi hayatı bakımından sosyolojik hayatı bakımından son derece önemli bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın sunumunun ardından, 3 partinin teklifleri oylamaya sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Elvan Zorlu imzasıyla sunulan dilekçede Dr. Halil İbrahim Aşgın, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Elvan Zorlu ve Ahmet Kurtbaş asil üye olarak sunulurken yedek üye olarak ise Erdoğan Cengiz, Aslan Kaynar, Zubeyr Tuncel, Fatih Özüyağlı ve Yunus Emre Bölükbaşı yer aldı. Yapılan oylamada Elvan Zorlu tarafından verilen dilekçe oy çokluğu ile kabul edilerek 2. Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinde Çorum Belediyesi'ni temsil edecek isimler belli oldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi Heyeti Belirlendi - Son Dakika

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