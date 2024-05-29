Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Aykırı Hareket Eden Zincir Market Şubesini Mühürledi - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Aykırı Hareket Eden Zincir Market Şubesini Mühürledi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Aykırı Hareket Eden Zincir Market Şubesini Mühürledi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, işyeri açma ve çalışma ruhsat Yönetmeliği'ne aykırı hareket eden bir zincir market şubesini mühürleyerek faaliyetten men etti.

29.05.2024 12:03
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan yasal uyarılara rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsat Yönetmeliği'ne aykırı hareket eden bir zincir market şubesini mühürleyerek faaliyetten men etti.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenliği ve huzuru için işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bir zincir market şubesinde yapılan denetimlerde, marketin yasal uyarılara rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsat Yönetmeliği'ne aykırı hareket ettiği tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketle ilgili yasal işlem başlatarak işyerini mühürledi. Mühürleme işleminden sonra tahliye için verilen yazılı izinle birlikte market yetkilileri reyonları sökerek eşyalarını tahliye etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Aykırı Hareket Eden Zincir Market Şubesini Mühürledi - Son Dakika
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