TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çorum'un ihracatı son 10 senede 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıktı"
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çorum'un ihracatı son 10 senede 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıktı"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çorum\'un ihracatı son 10 senede 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıktı"
28.01.2026 22:42  Güncelleme: 22:54
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum'un sanayi yatırımlarıyla son 10 yılda ihracatını 100 milyon dolardan 5 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Çorum, Türkiye'de en çok ihracat yapan 12. şehir konumuna geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çorum makinenden konfeksiyona kadar geniş alanda üretim ihracat yapan, yıldızı parlayan bir şehir. Sadece son 10 senede ihracatı 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıkmıştır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nun açılış töreninde konuştu. Çorum'un son dönemdeki sanayi yatırımlarıyla parlayan bir yıldız haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Çorum'un en çok ihracat yapan 12. şehir konumuna geldiğini dile getirdi.

"Çorum'un ihracatı son on senede ihracatı 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıkmıştır"

Çorum'da sanayi yatırımlarıyla önemli bir ihracat rakamına ulaşıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Burada faaliyette bulunan üç tane OSB'miz var. Ama artık yetmiyor iki tane daha yapıyorsunuz. Ben de geçmişte burada organize sanayi bölgesinde. Yatırım yapmış olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ben çorum insanını buraya yatırım yapmadan önce tanımıyordum. Yatırım yapınca anladım. Ne kadar vefakar, cefakar ve çalışkan insan olduklarını burada yatırım yapınca anladım. Çorum makinenden konfeksiyona kadar geniş alanda üretim ihracat yapan, yıldızı parlayan bir şehir. Sadece son 10 senede ihracatı 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2025 yılında tüm Türkiye'de, ihracatını en fazla arttıran üç şehir konumuna çorum gelmiştir. Son bir yılda Çorum'un tam 2 milyar dolar yaklaşık bir nokta 9 milyar dolar arttırdık. Çorum'un nasıl bir başarı hikayesi yazdığını göstermek için şu karşılaştırmayı da yapmakta fayda var. Yıllık ihracat artışında İstanbul, Bursa gibi şehirlerin önüne geçti. O zaman işte sağ olsun Ticaret Bakanlığımızın bu sonucunda Çorum'un kaynaklı ihracat 5 buçuk milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Yani sevinerek söyleyeyim, bunu da her tarafta kullanabilirsiniz. Bizim ihracatımız, Çorum'un ihracatı Adana'yı, Konya'yı, benim memleketim olan Kayseri'yi de geçtiriniz. ve bugün Çorum 12. büyük ihracatçı şehir haline geldi" dedi.

"Bu kadar sanayisi gelilmiş bir şehrin muhakkak limanlara ulaşması lazım"

Çorum'da yapılan demiryolu projesinin önemine de dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Özellikle sayın vekillerim ne olur bunu çok sık anlatın ki siyaset, iktidar, hükümet Çorumun değerinin farkına varsın. Üstelik bunu da demiryolu olmadan yaptık. Çorumlu çalışkan ve marifetlidir bak açık söyleyeyim. Tren de inşallah yatırım programına alındı ama bir an önce bu kadar sanayisi gelilmiş bir şehrin muhakkak limanlara ulaşması lazım. Tabii buna bağlı olarak da hızlı trene ihtiyacımız var. Ankara'da bugün Eskişehir'in çehresi değişti. Ankara'dan günü birlik biniyorlar. Özellikle kadınlar gün yapacağına Eskişehir'i geziyorlar ve böylelikle Eskişehir'in ekonomisine katkı veriyorlar. İnşallah Çorum'da bu şekilde gelişecek başkan da çalışacak daha çok görünür hale geleceğiz. Türkiye'de marka olan şehirlerde bir hikaye var. Bir şehrin valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, sivil toplum ve meslek örgütleri bir ve beraber hareket ederse o şehirler marka şehir olur" diye konuştu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Bankalar Birliği'nin de KOBİ'lere yönelik açıklayacağı destek programı olduğunu ve ekonomi yönetiminin sanayi sektörüne önemli katkılar sağlayacak programlar oluşturduğunu dile getirdi.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Çorum'un ihracatı son 10 senede 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıktı' - Son Dakika

SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çorum'un ihracatı son 10 senede 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıktı" - Son Dakika
