Çorumlu İş İnsanları Platformu, Antalya'da Toplandı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorumlu İş İnsanları Platformu, Antalya'da Toplandı

Çorumlu İş İnsanları Platformu, Antalya\'da Toplandı

Çorumlu İş İnsanları Platformu, Antalya'da düzenlediği aylık toplantısında, işbirliği ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Toplantıya katılan değerli konuklar, platformun kurumsallaşması ve ticaretin gelişimi üzerine görüşlerini paylaştı.

10.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
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Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun aylık grup toplantısı, bir otelde gerçekleştirildi.

Platform, vizyon ve misyonuna bağlı kalarak siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin düzenlediği etkinlikte, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ı konuk etti. Platform üyeleri, ticari yapılar ve faaliyetleri üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Platform Başkanı Halil Güvenbaş, toplantıya katılan konuklara platformun misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 15 farklı iş dalından 60'a yakın katılımcının bir araya geldiğini belirten Güvenbaş, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.

"Birlik ve dayanışma gelişmeyi hızlandırıyor"

Toplantıya katılan Nail Kamacı, bu tür platformların ticaret ve iş birliği açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizerek, "Ticari faaliyetler, birlik ve beraberlik içinde daha da gelişebilir. Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun bu konuda örnek teşkil ettiğini görmek çok değerli" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Akaydın ise platformun kurumsallaşma yolundaki hızlı ilerleyişini takdir ettiğini ifade ederek, "Bugüne kadar bu kadar organize ve birbiriyle bağlı bir platform görmedim. Çorumlu İş İnsanları Platformu'nu ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi. Akaydın ayrıca Türkiye ve Antalya'da sağlık sisteminin gelişimi, sağlık personelinin yetiştirilmesi ve doktorların sistem üzerindeki önemine dair bilgiler paylaştı.

Çorumlu iş insanlarının ekonomiye katkısı

Platform Başkan Yardımcısı Fikret Uslu, Çorumlu iş insanlarının Antalya ekonomisine katkılarını vurguladı. Uslu, "Çorumlu iş insanları, Antalya'nın yıllık milli hasılasına yaklaşık 10 milyar TL katkı sağlıyor ve 100 bin kişiye istihdam oluşturuyor. Son dönemde savunma sanayisinde de büyük projelere ev sahipliği yapıyoruz. Çorum'un çalışkanlığını ve üretkenliğini her yere taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, temenni ve dileklerin ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorumlu İş İnsanları Platformu, Antalya'da Toplandı - Son Dakika

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