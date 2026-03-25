Cosco'dan Körfez Ülkelerine Kargo Taşımacılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cosco'dan Körfez Ülkelerine Kargo Taşımacılığı

25.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli Cosco, Körfez ülkelerine yeni kargo taşıma rezervasyonları başlattı, durum değişebilir.

Çin gemicilik şirketi Cosco, Körfez ülkelerine genel kargo konteyner taşımacılığı için yeni rezervasyonlar başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, Uzak Doğu ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'a genel kargo konteyner taşımacılığı için yeni rezervasyon yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, yeni rezervasyonların ve taşımanın Orta Doğu'daki istikrarsız durum nedeniyle değişikliğe tabi olabileceği uyarısında da bulunuldu.

Şirketin açıklamasında akaryakıt ticareti ve tanker rezervasyonlarının yeniden başlatılacağına dair bir ifade yer almasa da analistler, bunun Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran ile kısmi bir düzenlemeye gidildiğinin işareti olduğu değerlendirmesini yaptı.

Hürmüz Boğazı'nda trafik kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, Körfez, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cosco'dan Körfez Ülkelerine Kargo Taşımacılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 15:01:00. #7.12#
SON DAKİKA: Cosco'dan Körfez Ülkelerine Kargo Taşımacılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.