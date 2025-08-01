Coşkunöz Holding, IDEF 2025\'te Önemli İş Birlikleri Yaptı

Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Coşkunöz Aerospace, ADDME ve Coolteam markaları, IDEF 2025'te ürün ve hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra önemli iş birliklerine de imza attı.

Coşkunöz Holding, savunma ve havacılık sanayii alanında Türkiye'nin en prestijli etkinliklerinden biri olan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na, bünyesindeki üç şirketiyle katılım sağladı. Coşkunöz Aerospace, ADDME ve Coolteam, fuar boyunca yenilikçi ürün ve çözümlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Coşkunöz Holding çatısı altında havacılık sektöründe yer alan Coşkunöz Aerospace, eklemeli imalat alanında uzmanlaşmış ADDME ve termal yönetim sektöründe müşterilerine yenilikçi çözümler sunan Coolteam, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen savunma ve havacılık sanayiinde dünyanın en büyük fuarlarından IDEF 2025'e katıldı. Fuar süresince yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisiyle bir araya gelen Coşkunöz Holding şirketleri, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve çözüm odaklı vizyonuyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Yerli ve milli havacılık sanayiine katkı sağlanacak

IDEF 2025 kapsamında Coolteam ve ADDME, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'nın (TUSAŞ) iştiraki olan TASECS İklimlendirme ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Bu stratejik iş birliği ile TUSAŞ'ın KAAN ve HÜRJET projelerinde kullanılacak çevresel kontrol sistemlerine ait ısı değiştiricilerin eklemeli imalat teknolojisiyle üretilmesi, özel kaynak proseslerinin uygulanması ve ilgili test süreçlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar, Türkiye'nin havacılık sanayiinde yerlileşme ve millileşme hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak. Coolteam ve ADDME'nin ileri imalat teknolojilerindeki mühendislik yetkinlikleri ve termal yönetim alanındaki uzmanlıkları sayesinde, pilot ve yolcu kabinlerinin iklimlendirilmesi ile aviyonik sistemlerin soğutulması gibi kritik alanlarda yüksek katma değerli çözümler geliştirilecek.

Bu iş birliği, sadece firmalar arasında değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosisteminde de güçlü bir sinerji oluşturmayı amaçlıyor. - BURSA