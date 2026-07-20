CPC Terminalinde Yeni İHA Saldırısı

Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) deniz terminalinde, yükleme yapan petrol tankerinin insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğramasının ardından petrol yükleme işlemleri yeniden durduruldu.

CPC'den yapılan açıklamada, dün terminaldeki tankerlere yönelik saldırının ardından petrol yükleme faaliyetlerinin tekrar başlatıldığı belirtildi.

Bugün terminal yakınındaki "Nelsa" tankerine düzenlenen yeni İHA saldırısı nedeniyle yüklemelerin tekrar askıya alındığı bildirilen açıklamada, tankerde çıkan yangının ise söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, tankerdeki 22 kişilik uluslararası mürettebatın tahliye edildiği, saldırı sonrasında petrol sızıntısı yaşanmadığı belirtildi.

CPC terminalinde dün de yükleme yapan "ASIA" ve "NISSOS IOS" adlı iki tanker İHA saldırısına uğramış, petrol sevkiyatları geçici olarak durdurulmuştu.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometrelik CPC boru hattı, Kazakistan'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini dünya pazarlarına ulaştırıyor.