ÇTSO\'nun Yeni Hizmet Binasında İnşaat Yüzde 50 Tamamlandı

21.08.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının inşaatı yüzde 50 seviyesine ulaştı. 2026 yılında tamamlanması planlanan dört katlı yapı, güneş panelleriyle donatılacak.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) yeni hizmet binasında inşaat yüzde 50 seviyesine ulaştı.

2024 Aralık'ta temeli atılan bina, 613 metrekare taban ve 3 bin 161 metrekare kapalı alanıyla zemin dahil dört katlı olacak. Bodrum kat, ofisler ve dükkan alanlarının yer aldığı yapıda çatıya güneş panelleri de yerleştirilecek.

ÇTSO Başkanı Ayhan Sonkaya, kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığını, duvar, çatı ve sıva çalışmalarının sürdüğünü, iç ve dış işleri ile elektrik-su bağlantılarının takip edileceğini söyledi. Mevcut bina ile ilgili istimlak sürecinin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirildiğini aktaran Sonkaya, yaklaşık 60 milyon TL'lik yeni binanın 2026 Mayıs veya Haziran ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
