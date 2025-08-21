ÇTSO\'nun Yeni Hizmet Binasında İnşaat Yüzde 50 Tamamlandı

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) yeni hizmet binasında inşaat yüzde 50 seviyesine ulaştı.

2024 Aralık'ta temeli atılan bina, 613 metrekare taban ve 3 bin 161 metrekare kapalı alanıyla zemin dahil dört katlı olacak. Bodrum kat, ofisler ve dükkan alanlarının yer aldığı yapıda çatıya güneş panelleri de yerleştirilecek.

ÇTSO Başkanı Ayhan Sonkaya, kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığını, duvar, çatı ve sıva çalışmalarının sürdüğünü, iç ve dış işleri ile elektrik-su bağlantılarının takip edileceğini söyledi. Mevcut bina ile ilgili istimlak sürecinin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirildiğini aktaran Sonkaya, yaklaşık 60 milyon TL'lik yeni binanın 2026 Mayıs veya Haziran ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. - SAMSUN