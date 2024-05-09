Ekonomi

Çukurcalı çiftçilere 29 bin adet fide dağıtıldı

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik'in katılımıyla Çukurca'daki çiftçilere 29 bin adet fide dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan TAKE projeleri kapsamında yüzde 75 oranında hibe ile hazırlanan ve kabul edilen 2TAKE ile Üreten Hakkari Projesi" kapsamında Van Tarım Kredi Kooperatifi tarafından temin edilen fidelerin dağıtımı törenle yapıldı. Burada konuşan Vali Çelik, Çukurca'nın sebze yetiştiriciliği konusunda mesafe aldığını belirterek, "2 milyon 400 bin TL değerindeki projeyle 240 bin fideyi dağıtacağız. Bugün dünyada ve ülkemizde gıd enflasyonu olarak tabir edilen konuların çözüme ihtiyacı var. Bu çözümün temel yeri, nerede bu sorun çözülür diye dönüp baktığınızda toprakla, köylüyle, emekle çözülebileceğine yönelik herkesin ortak görüşü var. Bugün bizler için tarım artık vazgeçilmez üretim alanı olmak zorundadır. Bu bir öneri değil bir zorunluluktur" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen "TAKE ile Üreten Hakkari Projesi" kapsamında Çukurca ilçesinde 115 erkek ve 7 kadın üreticiye toplamda 29 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Sebze fidesi dağıtım töreninden sonra çocuklara tarımı sevdirmek amacıyla Çukurca Vali Erdoğan Gürbüz Anaokulu bahçesinde fide dikme etkinliğine yapıldı.

Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan fide dağıtım törenine Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca İlçe Belediye Başkanı Nazmi Demir, Çukurca Cumhuriyet Savcısı Mustafa Tekel, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen ve proje yararlanıcısı çiftçiler katıldı.