Çukurova'da Zirai Don Felaketi! - Son Dakika
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Ekonomi

Çukurova'da Zirai Don Felaketi!

Çukurova\'da Zirai Don Felaketi!

Çukurova'da yaşanan ağır don, ürünlerde büyük zarara yol açtı. Çiftçi borç yükü altında eziliyor.

11.04.2025 18:47
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaşanan zararın bugüne kadar olan don afetlerinin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak, "Çukurova çiftçisi son yılların en ağır donuyla karşı karşıya kaldı. 2022 yılında da don yaşandı ama bu kadar etkili değildi. Bu kez dört gün boyunca gece sıcaklıkları eksi 5 ile eksi 8 derece arasında değişti. Ürünlerde yaygın kuruma ve çiçek dökülmesi oldu. Bahçelerde büyük tahribat var" dedi.

Doğan, 22-25 Şubat 2025 tarihleri arasında Adana, Mersin ve Hatay illerini etkisi altına alan şiddetli zirai donun, Çukurova'nın bereketli topraklarını vurduğunu söyledi. Bu dört günlük süreçte sıcaklıkların eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte narenciye, buğday, patates ve erkenci şeftali başta olmak üzere pek çok ürün ciddi zarar gördüğünü anlatan Doğan, bazı ürünlerde tamamen kuruma yaşandığını, yaş sebze ve meyve alanlarında da büyük kayıplar meydana geldiğini ifade etti. Doğan, yaşanan zararın bugüne kadar olan don afetlerinin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak, "Çukurova çiftçisi son yılların en ağır donuyla karşı karşıya kaldı. 2022 yılında da don yaşandı ama bu kadar etkili değildi. Bu kez dört gün boyunca gece sıcaklıkları eksi 5 ile eksi 8 derece arasında değişti. Ürünlerde yaygın kuruma ve çiçek dökülmesi oldu. Bahçelerde büyük tahribat var. Ürünleri tarlada kalan, masrafını çıkaramayan çiftçi, şimdi bir de finansman sıkıntısıyla mücadele ediyor. Bahar aylarıyla birlikte yeni sezon için ekim ve dikim çalışmaları başlamış olsa da, üretici tarlasına, bahçesine giremiyor, borç yükü altında eziliyor" diye konuştu.

Çiftçilerin zarar tespiti için tarım ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunduğunu hatırlatan Doğan, "Üreticimiz ilk andan itibaren resmi başvurularını yaptı. Ancak üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen Tarım Bakanlığı'ndan, ilgili kurumlardan hiçbir açıklama gelmedi" ifadelerini kullandı.

Finansal durumun da her geçen gün kötüleştiğini belirten Mehmet Akın Doğan, çiftçinin birçok bankaya borçlu olduğunu ve borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyledi:

"Çiftçimiz daha önce aldığı kredileri günü geldiğinde ödemekte zorlanıyor. Kamu ve özel bankalara borçlu olan birçok üretici şu anda krediye erişemiyor. Bu yıl sezon için hazırlık yapmak isteyen çitçilerimiz, elindeki imkanlarla ne mazot alabiliyor ne gübre. Oysa bu insanlar üretmezse, sofralar boş kalır. Bu yük sadece çiftçinin değil, ülkenin yüküdür."

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım üreticilerimizin yaşadığı sorun sadece ekonomik değil, sosyal bir krizdir. Hükümetimiz, çiftçimizin yaşadığı zorlukları görmeli ve destek mekanizmalarını acilen devreye almalıdır. Çiftçimiz para kazansa da kazanmasa da tarlasına, bahçesine aynı masrafı yapmak zorunda. Üretimin devam etmesi için bu zararın karşılanması gerekiyor. Zarar gören tüm üreticilerimize maddi yardım sağlanmalı, borçlar ertelenmeli. Çiftçimizin sırtındaki yük hafifletilmelidir." - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çukurova'da Zirai Don Felaketi! - Son Dakika

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