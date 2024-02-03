Çukurova Kalkınma Ajansı, Girişimcilik Ekosistemini Geliştirmeye Devam Ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) bölgede girişimcilik ekosistemini geliştirmeye devam ediyor. ÇKA tarafından Adana'da girişim sermaye fonları, melek yatırımcılar, girişimciler ve ekosistem paydaşlarının katılımı ile "Çukurova Yatırımcı-Girişimci Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Ajansın yürüttüğü Genç Girişimci Destek Programını başarıyla tamamlayan girişimcilerin sahne aldığı etkinlikte, ekosistem paydaşları ile girişimcilik ortamı değerlendirildi ve geleceğe ilişkin planlar yapıldı.
ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran açılış konuşmasında, ajansın uzun yıllardır girişimcilik konusunda çalıştığını belirterek, ajansın bu konudaki faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Duran, "Üniversiteden veya liseden mezun olan gençlerimiz devlette memur olmayı veya kurumsal bir şirkette maaşlı çalışmayı hayal ediyorlar. Biz ise bu gençlerimizin maaşlı iş arayanlar değil de iş fikirleri hayal eden, ürün ve hizmet tasarlayanlar olmalarını ve bu hayal ettikleri yolda da uygun eğitim ve finansal desteklere erişmelerini istiyoruz. Son 20 yılda bahsettiğimiz bu çerçevede çok fazla atılım ve gelişim olmakla beraber, bölgemizde gençlerimizin girişimcilikle ilgili hayallerini gerçeğe dönüştürecek entegre bir program uygulanmamıştı. İlk defa Ajansımız tarafından uygulanan bu programın bugün son aşamasını sizlerin de katılımı ile hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ekonomik büyümenin en önemli iki yapı taşından birisinin girişimcilik, diğerinin ise yenilik-inovasyon olduğunu belirtti.
Kıvanç, Türkiye'de girişimciliğinin ekonomi üzerindeki etkisinin kavranmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Girişimcilere seslenen Kıvanç, "Büyük düşünün. Unutmayın ki her şey hayalle başlıyor. En özgür olduğumuz alan bizim hayalimiz. Kimse bizim hayalimize engel olamıyor. Kendinize hedef koymanız çok önemli" ifadelerini kullandı.
Mentor ve Yatırımcı Nuri Murat Avcı, Türkiye'de girişimcilikte devlet desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, girişimcilere tavsiyelerde bulundu.
Konuşmaların ardından, VUCA Leaders Nuri Murat Avcı moderatörlüğünde, TRAngels'den Hale Umul, Teknopark İstanbul'dan Ahmet Kerim Nalbant, WePlay Ventures'ten Burak Yılmaz, Domino Ventures'ten Yağız Karadeniz'in konuşmacı olarak katıldığı Girişimcilik Ekosistemi Nasıl Geliştirilir panelinde, girişimcilik konuşulurken, yatırımcılar girişimcilere tecrübelerini aktardı.
Panelin ardından, Genç Girişimci Destek Programını başarıyla tamamlayan 11 girişimci, projelerini yatırımcılara anlattı.
Her bir girişimci için yapılan soru cevap seanslarının tamamlanması ile etkinlik tamamlandı.
Genç Girişimci Destek Programı kapsamında destek alan11 girişimci projeleri şu şekilde;
Captain Edgar/Giza dijital video oyunu, MIOTE endüstriyel cihazların arızalanmasını engelleyen bakım asistanı, Çiftlik Kanatlı Hayvanlarında RT-PCR temelli Hızlı Tanı ve Teşhis Kiti, V-Risetech/Yapay Zeka Destekli Sanal Mağaza ve Sanal Çalışan Uygulaması, Kablosuz Üretim ve Makine Takip Sistemi, Guiderverse görme engelli bireylere özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli akıllı gözlük, Yerli Teknoloji Yeni Nesil Endüstriyel İstifleme Robotu Üretimi, ÇukoDrive- Sanal Ortamda Araç Kullanma Becerilerinin Artırılması Projesi, Cyber Tamer dijital video oyunu, Akıllı Sera Sistemi.
Proje sürecinde, tüm girişimler nihai ürünlerini ürettiler. Bir girişim 60 milyon TL firma değerlemesi ile yatırım alırken, iki girişimci Las Vegas CES Fuarı ve Qatar web Summit fuarlarına seçildi, bir girişimci ise ilk ürün satışını gerçekleştirdi. - ADANA
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