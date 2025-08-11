Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete açılışının birinci yıl dönümü kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete açılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, Terminal Giden Yolcu Girişi'nde yapılan programda, bir hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Oflaz, 10 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan havalimanının bugüne kadar 30 binden fazla uçağa ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıl ve Adana Havalimanı'na göre kıyasladığımızda dış hatlar trafiğinde yolcu sayımızı yüzde 20 geçmiş durumdayız. Temmuz sonu itibarıyla yolcu sayımız 5 milyonu aşmış durumda. 2025'te hedefimiz, Adana Havalimanı'nın pik sayılarını devirebilmek. Bir yıl içerisinde Türkiye'de 8 istasyona, dış hatlarda ise 22 istasyona doğrudan uçuş gerçekleştirdik."

Aktarmalı olarak dünyanın her tarafından yolcu ağırladıklarını ve uğurladıklarını anlatan Oflaz, "Hedefimiz, Çukurova'yı Türkiye'nin küresel havacılık vizyonu kapsamında Doğu Akdeniz'in en önemli rotası haline getirebilmek." dedi.

Oflaz, Genel Havacılık Terminali ile tren istasyonunun devreye alınmasıyla Çukurova'ya önemli değer katacaklarını anlattı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın acil durumlar ve kötü hava şartlarında da kullanılabildiğini vurgulayan Oflaz, şunları kaydetti:

"Açılıştan bu yana, başka meydanlara gidecek 48 uçağı havalimanımızın güvenlik anlamında sağladığı garantiler sebebiyle burada ağırladık. Bu bir yılı, güçlü ekip çalışmasının, inançla yürütülen yolculuğun ürünü olarak görüyorum. Bizler bu başarıyı bir varış noktası değil, çok daha büyük hedeflere ulaşacağımızın habercisi olarak görüyoruz."

Programa, Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, KZV Havalimanları Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney ve havalimanı çalışanları katıldı.

Katılımcılar havalimanının açılış yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.