Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları düşürün

Annesine yapılan "Seni kocamla evlendirelim" teklifini duyan genç, silaha sarıldı

81 ilin borç haritası! Herkes İstanbul zirvede diye düşünürken 1. sıradaki il şaşırttı

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bu geceden itibaren bir indirim daha geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan MKYK'da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı. Kirişçi, tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu'da, özellikle de Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerinin mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

"VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN"

Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, "Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın" talimatı verdiği öğrenildi.

"KOOPERATİFLER KAR AMAÇLI DEĞİL, FİYATLARI İNDİRİN"

BBC Türkçe'nin haberine göre; Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtirken, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dediği öğrenildi.

VATANDAŞLARLA BULUŞMAYA DEVAM

Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.