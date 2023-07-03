Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek

03.07.2023 21:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye'ye önemli yatırımların planlandığını söyledi. Ayrıca, Bakan Şimşek, bayram öncesi yapılan çalışmaların sonuçlanmasıyla ziyaretin çerçevesinin netleşeceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye'ye önemli yatırımlara imza atılması planlanacağını söyledi.

YENİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti. Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildiğinin altını çizdi.

ZİYARET NATO ZİRVESİ'NİN ARDINDAN YAPILACAK

Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi. Bakan Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin ek bütçe hazırlayacak mısınız sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi.

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika


Son Dakika
20:56 Elon Musk'ın Twitter'da görüntüleme sınırı koymasının sebebi Google'a ödeme yapmaması mı?
20:52 Twitter'daki kargaşayla ilgili dikkat çeken iddia: Elon Musk, Google'a ödeme yapmayınca tweetleri sınırlandırmış
20:49 Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı
20:45 Fenerbahçe, Umut Nayır ile anlaştı! Milli oyuncuyla imza an meselesi
19:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz günü enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceği
19:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz'da enflasyon oranlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz
18:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Açıklama Yaptı
18:46 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'daki protestolarla ilgili ilk sözler: Rüzgar ekenler fırtına biçiyor
18:01 Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oldu
17:58 Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 21:36:48. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement