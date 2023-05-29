Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'e indirildi, enflasyon da inecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'e indirildi, enflasyon da inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'e indirildi, enflasyon da inecek

29.05.2023 08:29

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı sıkıntıları gidermek refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Faiz 8.5'e indirildi. Enflasyon da inecek. Üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz" diye konuştu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Oyların yüzde 52.16'sını alan Erdoğan, seçim zaferi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

"YAPARSAK YİNE BİZ YAPARIZ"

Konuşmasında vatandaşın kanayan yarası ekonomi üzerine de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Enflasyonun yol açtığı sıkıntıları gidermek refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Biz bu işi yaşadık ve yaptık. Ama bunların böyle bir derdi yok. Yaparsak yine biz yaparız. Faiz 8.5'e indirildi. Enflasyon da inecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'a indirildi, enflasyon da inecek

"BUNLAR İNGİLTERE'YE GİDİP 3 MİLYAR DOLAR GETİRECEKMİŞ"

Onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF kapısında nöbet tutarlar. Bizler Davos'ta kopuşumuzu nasıl başlatmıştık? O zaman Babacan yanımdaydı. Davos'ta IMF başkanıyla görüşüyoruz. O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var. Başkanına dedim sen taksitlerini alıyorsun ve Türkiye'nin siyasi kaderine müdahale edemezsin. Türkiye'nin başbakanı benim. IMF ile ilişkimiz bitti. Ama CHP IMF'den borç almalısınız diyordu. O sizin işiniz bizim değil. Bunlar İngiltere'ye gidip 3 milyar dolar getirecekmiş.

"ÜRETİM EKONOMİSİ TASARLIYORUZ"

Onlar sana delikli kuruş bile vermezler. Tefeciden para isteyenin akıbeti sandıklarda ortaya çıktı. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Güven ve istikrar. Bu iki kavram çok önemli. Hep arkadaşlarımla bunu konuştum. Bununla yola devam edeceğiz. Güçlü ekonomiyi bunun üzerine kuracağız. Üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz."

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28 Mayıs Seçimi, Seçim 2023, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'e indirildi, enflasyon da inecek - Son Dakika


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