Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! ABD'den Türkiye'ye 'savaş uçağı' tehdidi geldi: Rusya'dan alırsanız yaptırım uygularız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmaması konusunda adeta rest çekerek Dünyada savaş uçaklarını satan sadece Amerika değil" demişti. Bu sözlerin ardından Erdoğan, savaş uçaklarını İngiltere, Fransa ve Rusya'dan da temin etmenin mümkün olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE, RUS YAPIMI UÇAK ALIRSA YAPTIRIM UYGULANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Atina merkezli Hellas Journal'e demeç vererek, Türkiye'nin Rus yapımı savaş uçakları alması halinde yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini söyledi.

S-400 DAHİL RUS TEÇHİZATI ALMAYIN ÇAĞRISI

Açıklamalarında ABD'li yetkili, "S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki, tüm müttefiklerin Varşova'daki 2016 NATO Zirvesi'nde Rus teçhizatına bağımlılığı azaltma taahhütleriyle doğrudan çelişmektedir. Türkiye'yi ve ABD'nin tüm ortaklarını ve müttefiklerini, Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan ek S-400 sistemleri de dahil olmak üzere gelecekte Rus silahlarını ve teçhizatlarını satın almaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

ABD ile yürütülen F-16 ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Madrid'te Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Ve Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün. Ve bunun için de bize sinyal çakanlar var" demişti.