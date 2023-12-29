Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kentsel dönüşüm destek müjdesini açıkladı

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 buçuk milyon liralık kentsel dönüşüm destek müjdesi hakkında merak edilenleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Aralık'ta katıldığı 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Geri dönüşüm projeleri çerçevesinde yaptığı açıklamada 1 buçuk milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, dönüşecek evler için 1 buçuk milyon lira destek verileceği müjdesini verdi. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, merak edilenleri açıklarken, geri dönüşümden faydalanan muhitlerde yatırım fırsatı oluşacağını söyledi.

"Öncelikle dönüşüme giren konutlar ardından aynı muhitte bulunan yapılar değer kazanacak"

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, geri dönüşüm projelerinde gelinen noktayı ve açıklanan destekler hakkında konuştu. Kentsel dönüşüm çerçevesinde hem ihtimal olarak konuşulan depremlere dayanıklılığı hem de yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıktığını ifade eden Duman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı programda kentsel dönüşüm projeleriyle alakalı müjdeyi verdi. Yapılan açıklamalarda kentsel dönüşüme dahil olacak konutlara 1 buçuk milyon lira destek verileceği belirtildi. İlk aşamasa açıklanan bilgilere göre 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla verilecek devlet desteği 350 bin konutun dönüştürülmesini kapsıyor. Açıklanan verilere göre yüzde 50 ve yüzde 100 oranlarında anlaşma sağlanan konutlarda başvuru oranı 230 bin civarına geldi. Kentsel dönüşüm, güvenli konutlar oluşturmanın yanı sıra düzenli bir çevre oluşmasını da sağlayacak. Bu sebeple öncelikle dönüşüme giren konutlar ardından aynı muhitte bulunan yapılar değer kazanacak. Bu sebeple yatırım yapmak için de bir fırsat doğmuş olacak" dedi.

"Vatandaşlara tavsiyem İstanbul'un yenilenecek yüzünde fırsatları iyi değerlendirmeleri"

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, kentsel dönüşüme sokulması gündemde olan konutların da yatırıma açık olduğunu söyledi. Açıklanan destek müjdesinin detaylarına da değinen Duman, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdeye göre 'Yarısı Bizden' kampanyasında verilecek desteğin 100 bin lirası kira desteği, 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası ise uygun şartlarda kredi şeklinde olacak. Mülk sahipleri bu destekle depreme dayanıksız olan konutlarının yerine güvenli, düzenli bir çevreye sahip olan ve yeni evlere sahip olacak. Burada yatırımcılar için de bir fırsat doğacağını söyleyebiliriz. Şöyle ki; yeni yapılacak konutlarla beraber muhit güvenliği ve güzelliği de artacak. Çevresel faktörlere baktığımızda vatandaşların oturmak isteyeceği, yeni ve dayanıklı binalar talep görmeye başlayacak. Bu durumda hem ev sahipleri değerlenecek konutlarında yatırım fırsatlarını değerlendirebilecek hem de açıklanan desteğe rağmen kentsel dönüşüme girmek istemeyen vatandaşların mülkleri yatırıma açık olacak. Vatandaşlara tavsiyem İstanbul'un yenilenecek yüzünde fırsatları iyi değerlendirmeleri, kentsel dönüşümün faydalarını kullanmaları yönünde olacaktır" dedi.

Başvuru sürecinde yüzde 100 uzlaşma sağlanması önemli

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, evini kentsel dönüşüm projesine dahil etmek isteyenler için başvurucu sürecinin işleyişini de anlattı. Başvurularda yüzde 100 anlaşma sağlamanın süreci hızlandıracağını ifade eden Duman, "Kentsel dönüşüme başvuru yapmak isteyen mülk sahipleri öncelikle e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Bu başvuruda gelir şartı aranmayacak ve herhangi bir ücret ödenmeyecek. Başvurunun akabinde son dönemlerde yaygınlaşan uygulamalarda olduğu gibi mülk sahipleri sürecin başlaması için özel sektör ile anlaşacak. Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanlar ise bina üzerinde inceleme yaparak, bir rapor hazırlayacak. Burada en önemli konu yüzde 100 oranı elde etmek olacaktır çünkü kat malikleri arasında anlaşma sağlandığı takdirde süreç daha hızlı olacaktır. Başvuruların ardından ruhsat alma ve inşaatın başlama süreci başlayacak. Yeni bina yapımında ödemeler, inşaatın seviyesine göre aralıklı olarak yapılacak. Burada önemli bir konu var, yeni düzenlemeyle kentsel dönüşüm için kat maliklerinden yüzde 50+1 onay yeterli oluyor ama hibe desteği için bu oran yeterli olmayacak. Yüzde 100 anlaşma sağlanan binalara hibe verileceği için uzlaşma oranının yüzde 100 olması, hak sahiplerinin ortak fikirde olması gerekiyor. Vatandaşlar, kentsel dönüşüme giren mülkleri geri dönüşüm çerçevesinde yıkıldığı zaman kira yardımı alabilecek ve yeni binalar en geç 2 yıl içinde tamamlanacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA