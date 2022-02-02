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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor

02.02.2022 17:03

Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen gençlerden biri, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istemişti. Genç kızın vergi indirimi isteğine olumlu yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çalışma yapılması talimatı verdi ve bu konuda adım atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da gençlerle bir araya gelmiş ve soruları yanıtlamıştı. Programda gençlerden biri, teknolojik aletleri ulaşmada kolaylık sağlanması için vergi indirimi istemişti. Genç kızın isteğini dikkate alan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLUMLU YANIT VERDİ

Genç kız, "Gençlerin bilgisayar, telefon gibi ihtiyacı için vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi?" diye sormuş, Erdoğan ise "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yapalım, ondan sonra da bir atalım" demişti.

VERGİ İNDİRİMİ GELİYOR

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda bir adım atılacağının müjdesini verdi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız."

İşte o paylaşım:

Genç kız istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Teknoloji ürünlerine
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor - Son Dakika
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