Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak

03.02.2022 15:18

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Ukrayna'da Bayraktar TB2'lerin üretim fabrikasının açılmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu. Reznikov, Erdoğan'ın ziyareti kapsamında insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.

"BAZI ANLAŞMALAR YAPACAĞIZ"

Reznikov, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna'da üretilmesi maddesi. Ukrayna'da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek" şeklinde konuştu.

İHA MOTORLARINI UKRAYNALI FİRMA ÜRETECEK

Kendisinin imzalayacağı anlaşmaların daha sonra Ukrayna meclisine sunulacağını ifade eden Rezkinov, İHA'larda Ukraynalı bir firma tarafından üretilen motorların kullanılacağını ve Ukrayna'da üretileceği için İHA'ların artık Türk-Ukrayna Bayraktarları olarak anılacağını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Haber Ajansı, Fabrika, Ukrayna, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:22:10. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement