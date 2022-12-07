Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu için kritik toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Her iki bakan da düzenleme ile ilgili sunum yapacak.
Toplantının ardından alınacak kararlarla birlikte düzenlemelerin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e, yılbaşından sonra da yasalaşması bekleniyor.
Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor.
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