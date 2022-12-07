Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti

07.12.2022 19:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milyonların heyecanla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ele alındığı ekonomi toplantısı yapılıyor. Beştepe'deki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanı sıra ekonomi kurmayları da yer alıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu için kritik toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Her iki bakan da düzenleme ile ilgili sunum yapacak.

BU AY İÇİNDE MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Toplantının ardından alınacak kararlarla birlikte düzenlemelerin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e, yılbaşından sonra da yasalaşması bekleniyor.

İLK ETAPTA 2 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor.

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EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti - Son Dakika
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