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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

17.11.2021 14:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" sözleri akıllara "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusunu getirdi. Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Erdoğan, faiz kararına ilişkin soruya, "Bırakın da Merkez Bankası bağımsız olarak kararını versin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada faize dair dikkat çeken mesajlarda bulundu. Faize karşı olduğunu bir kez daha vurgulan Erdoğan, görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

"SONUNA KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

AKILLARA "FAİZ İNDİRİMİ Mİ GELİYOR?" SORUSU GELDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanacak. Kurul milyonların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ise akıllara "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusunu getirdi.

"BIRAKIN BAĞIMSIZ OLARAK KARARINI VERSİN"

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklanacak faiz kararına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bağımsızlığını konuşuyorsunuz, bırakın da bağımsız olarak kararını versin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, AK Parti, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
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