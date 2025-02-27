Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Peki çalışanlara emekli olduktan sonra çift maaş alma hakkı tanıyacak bu sistem nasıl işleyecek, kimler faydalanabilecek, primi kim ödeyecek? Detaylar haberimizde...

27.02.2025 12:28  Güncelleme: 12:44
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Emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de bu yıl devreye girmesi beklenen ve kısa adı TES olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi... Bu sistem çalışanlara emekli olduktan sonra ikinci bir maaş alma hakkı tanıyacak ve böylece gelirlerinin düşmesini önleyecek.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

AK Parti kongresinde milyonların merakla beklediği yeni sisteme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Peki bu sistem nedir, nasıl işleyecek?

Konuya ilişkin detayları Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem anlattı.

TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nden çalışmaya devam eden herkes yararlanabilecek. Emekli olup çalışanlar ise şartları sağladığında ikinci bir emeklilik hakkına kavuşacak. Sistem tüm çalışanlar için zorunlu olacak.

TES PRİMLERİNİ KİM ÖDEYECEK?

Çalışanlar ikinci bir prim ödeme sistemine dahil olacak. Sistem SGK'dan tamamen ayrı işleyecek. Bilindiği üzere işçinin SGK primlerini patronlar ödüyor. Ancak TES primleri için 3'lü bir yapı olacak. Modele göre kişi brüt maaşının en az yüzde 3'ünü öderken işveren de aynı oranda katkı yapacak. Ödenen prim miktarının yüzde 30 kadarını da devlet katkısı yapılacak. Böylece birikim artacak.

EMEKLİLİK ŞARTI NE?

TES'de şu an emeklilik için 10 yıl çalışma ve 56 yaş şartı bulunuyor. Yani 10 yıl çalışan 56 yaşında emekli maaşı alabilecek. Söz konusu şartlar göz önüne alındığında bazı çalışanlar SGK'dan önce TES'den emekli olabilecek. Ancak yaş şartının değiştirilebileceği söyleniyor. Üzerinde çalışılan formüllere göre, 60 yaş şartı da masada. Ancak kesin karar yasal düzenleme sonrası netleşecek.

MAAŞ NASIL ÖDENECEK?

TES, Orta Vadeli Program'da da yer aldı. OVP'deki tarihe göre bu yılın son çeyreğinde sistemin aktif hale getirilmesi bekleniyor. TES'ten emekli olanlara iki alternatif sunulacak. İsteyen maaş isteyen toplu para alabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yok null:
    vatandaşın cebinden nasıl alırız diyorlar ve ikinci emeklilik buluyorlar şaka gibi 20 0 Yanıtla
  • Tayfun Çinan:
    Emekliyim.. yıllardır çalışıyorum peki bunca yıl emekli olupta kesilen pirimler günler nereye gidecek? 16 0 Yanıtla
  • Sertan Yorulmaz:
    Benim anladığım kadarıyla BES ten hiç bir farkı yok. 11 0 Yanıtla
  • Lokman Onen:
    ulan varya birde vatandaşın hayrına gibi anlatıyorlar ve bir kesim de bunu güzel haber zannedip seviniyor ya ona şaşırıyorum. 8 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Maaş ölene kadar alınacak ise maaş kısmını seçerim ben 3 3 Yanıtla
  • Murat Y:
    yurt dışında emeklilere çalışmak yasak. bu durum türkiyenin aleyhine oluyor. sgk hastalık durumunda. bunu bir düzeltmek lazım. 5 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Hersey ortada acaba u mılletı nasıl kandırız diye haber yapmayın 5 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    hahah şaka gibi bir sistem, madem yetmiyor arttırın, ama almadan verecek bir ekonomi bırakmadınız, diyor ki SGK gibi 1 kurum daha olsun ordan da devlete gelir kapısı olsun, yani bu kadar karmaşaya gerek yok, yap zammı olsun bitsin ya da sigorta primleri arttır yeni bir sisteme ne gerek var 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yanlış haber geçirme ikramiyesi 2 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Laf ola beri gele, emekli aç aç aç aç aç aç. 1 0 Yanıtla
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