Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti! Görüşmenin içeriği 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti! Görüşmenin içeriği 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor

09.03.2023 23:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Toplantı sonrasında açıklama yapan Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi. Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Atalay'a TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da eşlik etti.

"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİ BİTSİN İSTİYORUZ"

Kabulün ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklamada bulunan Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi. Buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye gideceklerini belirten Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇALIŞMA BAKANINA TALİMAT VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e "bu konuyu görüşün" dediğini aktaran Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanına talimat verdi, oraya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMADIK"

Atalay, bir soru üzerine, görüşmede seçimle alakalı bir konunun gündeme gelmediğini kaydetti. "Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?" sorusuna Atalay, "Onla ilgili bir şey konuşmadık. Gündem, geçici işçi, bu hafta çıkar diye tahmin ediyoruz. Kamu sözleşmeleri var. Bir de taşeronun kadro beklentisi var, onları konuştuk." cevabını verdi.

Kaynak: AA
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Ergün Atalay, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti! Görüşmenin içeriği 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor - Son Dakika

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