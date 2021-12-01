Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi?

01.12.2021 17:56

AK Parti Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, zamlarla ilgili bilgi verirken gülümseten anlar ortaya çıktı. Bakan Koca'nın gazetecilere demeç verdiğini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koca'nın yanına gelerek, "Gazetecilere ne söyledin? Para pul söylemedi mi?" demesi herkesi kahkahaya boğdu. Bakan Koca'nın "Hayır efendim, Siz izin vermeden ben söyler miyim?" sözlerini kullanması dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, doktorlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, "Bütün siyasi parti grupları ve başkanlarının destek vereceğini ümit ediyoruz. Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler bütün çalışanların özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Meclis'te bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum" dedi.

ERDOĞAN, BAKAN KOCA'NIN YANINA GELDİ

O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca'nın yanına gelerek "Sen ne söyledin?" diyerek gülümsedi. Bu sözlerin üzerine gülen gazetecilere dönen Erdoğan, "Size ne söyledi?" dedi. Gazeteciler, Erdoğan'a, "Hekimlerle ilgili bilgi verdi, efendim. Bütün partilerden destek istediğini söyledi" yanıtını verdi. Erdoğan, "Hepsi bu kadar mı? Para pul söylemedi mi?" diyerek Bakan Koca'nın yüzüne baktı. Bakan Koca ise Erdoğan'a dönerek, "Hayır efendim, hiçbir şey söylemedim. Söyler miyim efendim? Siz izin vermeden ben söyler miyim?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE KOCA'NIN ZAM MUHABBETİ GÜLÜMSETTİ

Gazetecilerin "Doktorlara yapılacak zamla ilgili siz detay verebilir misiniz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2.500-5.000 bu tür zamlar geliyor. Bunların hepsi emekliliğe yansıyacak" yanıtını verdi. Bakan Koca da araya girerek, "Emekliliğe ayrıca zam gelecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bakan Koca'ya dönerek "Anlat" diye konuştu. Bakan Koca, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge 13 bindi, 33 bine, uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 bin ek gösterge 40 bine çıkmış oldu. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin ek bir düzenleme Meclis'te bütün vekillerin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, gazetecilere dönerek, "Nasıl iyi mi?" sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Koca'nın gazetecilerin önündeki muhabbeti izleyenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi?

Hizb-i İslami Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı 17:55 Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım 17:41 Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, 17:16 Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, "Vuramazsın" lafının ardından intihar etti Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:41 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak
17:41 Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım
17:37 Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak
17:36 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız
17:35 İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti
17:29 Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi
17:21 Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı
17:20 Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
16:29 DSÖ'den Omicron açıklaması: Yeni aşı geliştirilmesine gerek yok!
16:23 Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar
1 aylık bebeğin sobada yakıldığı evde jandarma kuş uçurtmuyor 1 aylık bebeğin sobada yakıldığı evde jandarma kuş uçurtmuyor         
17:57
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız         
17:37
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 18:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement