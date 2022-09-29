Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil - Son Dakika
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Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil

29.09.2022 11:35

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'de görev aldığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paradan 6 sıfır atılacağı bilgisini gazetelerden öğrendiğini söyledi. O dönem paradan 6 sıfırı atma töreninin Merkez Bankası'nda yapıldığını vurgulayan Babacan, "Bugün böyle bir şey olsa tören Merkez Bankası'nda mı yapılır yoksa külliyede mi yapılır? Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan son günlerde 2005 yılında paradan 6 sıfır atılması ve o yıllarda düzelen ekonomide kimin payı olduğu tartışması sürüyor. Erdoğan son olarak Babacan'ın isimin vermeden, "Altı sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya?" dedi. Ali Babacan'dan ise bu sözlere yanıt gecikmedi.

''ERDOĞAN GAZETELERDEN ÖĞRENDİ''

Fox TV'de Çalar Saat programına katılan Babacan, "Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi'' ifadelerini kullandı.

''ŞİMDİ OLSA TÖREN KÜLLİYEDE YAPILIR''

Babacan sözlerinin devamında, ''Paradan 6 sıfır atma törenini biz Merkez Bankası'nda yaptık. Bugün böyle bir şey olsa, tören Merkez Bankası'nda mı yapılır yoksa külliyede mi yapılır? Bunu kendisini kınamak için söylemiyorum. Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil. Devletin başındaki kişinin yapacağı iş, ehil ve dürüst kadroları kilit yerlere koyacak ve genel koordinasyon sağlayacak o kadar" açıklamalarını yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil - Son Dakika
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