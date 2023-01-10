Cumhurbaşkanı karayolu sözü verdi, ilçede turizm için hazırlıklar hızla devam ediyor

Mardin'de geçmişte 'uç beyi' olan ilçe turizme hazırlanıyor

MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de açılış töreninde yaptığı konuşmada sözünü verdiği Mardin- Savur yolu başlamadan geçmişte "uç beyi" görevi olan ilçede turizm faaliyetleri için hazırlıklar sürmeye devam ediyor.

Hazırlıklar ve Savur'un turizm potansiyeli hakkında açıklamalarda bulunan Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya, "Cumhurbaşkanımız Mardin'de yaptığı açılış konuşmalarında Savur-Mardin yolunun yapılacağı sözünü verdi. İnşallah o yol tamamlanmasıyla Savur'un önü turizm konusunda alınamaz. Bizlerde onun hazırlığı içerisindeyiz, Savur'u turizme hazırlıyoruz" dedi.

"Yol tamamlandığı Savur'un önü turizm konusunda alınamaz"

Karayolu tamamlandığında Savur'un turizm konusunda atılımda olacağını belirten Kaymakam Kaya, "Geldiğimiz günlerden itibaren Savur'un turizm ila canlanacağına inanıyoruz. Burası turistlerin ana yol güzergahının dışında kaldığı için turizm açısından pasifte kalmış. Bu durumda turizmi olumsuz etkilemiş. Ancak biz şu anda yeni imkanlar oluşturuyoruz. Tesislerimiz olsun, yollarımız olsun, konaklarımız olsun tam anlamıyla bir hazırlık yapıyoruz. Savur, Mardin ve Midyat ile beraber turistik değer ifade eden bir ilçedir. Çünkü burası geçmişte uç beylerinin yaşadığı ve yönetim merkezi olan bir ilçedir" ifadelerinde bulundu.

"Turizm pastasından daha büyük pay almak için bütün imkanları seferber ediyoruz"

Savur'un tarihi konakları, kalesi ve mutfağıyla turistik değeri olan bir ilçe olduğunu aktaran Kaya, "Bizde inşallah bunu turizme kazandıracağız. Turizm pastasından daha büyük pay almak için bütün imkanları seferber ediyoruz. Burada oluşacak turizm hareketliliği ilçe ekonomisini canlandıracak. Hem pizzayla, hem yöresel yemeklerimizle burası bölgenin bir markası olacak. Pizzaya ayrı bir önem veriyoruz. Bu bölgede ayrı bir öneme sahip olduğundan dolayı. Gerçekten lezzetli pizzalar yapıyor ustalarımız İtalyan lezzetini aratmıyor. Pizzalarımıza da yöresel isimler verdik, "kambure" "abbara" gibi isimler verdik. Özelliklede yöresel yemeklerimizi turistlerle buluşturmak istiyoruz. "Alluce", "ince asya" gibi bu yöreye ait yemekler var. Kendim oluşturduğum kaymakam tabağı var özel bir yemek oluşturduk. Bunlar İnşallah buranın markaları olacak" şeklinde konuştu.