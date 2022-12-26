Kalem kalem hesaplandı! Bir asgari ücretli ayda hangi ürüne ne kadar harcıyor

Yaşadığı durum Kenan Işık'la aynı! Komada olan Schumacher'den 9 yıl sonra haber var

İşte memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan uzlaşı çıkmayınca devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı.

ZAM ORANI NE KADAR?

Böylece asgari ücret ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık ortalamada ise yüzde 74,43 oranında arttı.

8.506 LİRAYA HANGİ ÜRÜNDEN NE KADAR ALINABİLİR?

Zamla beraber insanların aklına gelen en önemli sorulardan biri de yeni asgari ücretle birlikte hangi üründen kaç adet alınabileceği. BİSAM'ın (Birleşik Metal İşçileri Sendikası) yaptığı araştırmaya göre 4 kişilik bir aile ancak 29 metrekarelik bir ev kiralayabilirken, gıdaya günlük 82 TL ayırabiliyor. Alkole ayrılabilen tutar ise 15 TL.

Listenin tamamı şöyle: