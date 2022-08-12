FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz 23 Temmuz'da Kayseri'de açılışını yaptığı FEMAŞ Metal A.Ş.'de işçilerin maaşlarının arttırılması talebi yerine getirildi.

Geçtiğimiz 23 Temmuz'da toplu açılış programı ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin temelini atmak için Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri OSB'de FEMAŞ'a ait ankastre fırın üretim tesisinin açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesini kesen Erdoğan, burada işçiler adına maaşlara zam yapılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine işçilere zam yapıldığını duyuran FEMAŞ Metal A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ankastre fırın fabrika açılışımıza teşriflerinde değerli çalışanlarımıza hitabetleri esnasında gündeme gelen ücretlere ek artış yapılması hususunda firmamız 5 bin 500 TL mevcut asgari ücret yerine 6 bin TL verilmesini kararlaştırmıştır. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Saygılarımızla" denildi. - KAYSERİ