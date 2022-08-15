Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde indirim yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde indirim yoğunluğu

15.08.2022 10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirim marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirim marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Tarım Kredi Marketlerinin tüm şubelerinde bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde market önünde kuyruk oluştu. Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan şubeye gelen vatandaşlar fiyatları mercek altın alırken 146,90 TL satışa sulan sıvı yağ, 32 TL'den satılan 2 kilogramlık toz şeker, 52,50 TL'den satılan 5 kilogramlık un, 11.90'den satılan Türk kahvesi ve 4.5 TL'ye satılan makarnaya yoğun ilgi gösterdi.

İndirimler bazı vatandaşları memnun ederken bazı vatandaşlar daha da indirim olması gerektiğini söyledi.

Sabah erken saatte markete gelen bir vatandaş indirimlerin güzel olduğunu ifade ederek şeker yağ pirinç gibi ürünler aldığını kaydetti. - ADANA

YORUMLAR
500
İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler Sivas'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 'indirim' yoğunluğu Sivas'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 'indirim' yoğunluğu
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde indirim yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde indirim yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement