Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirim marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bugün marketlerinde indirim yaptı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başladı.

Tarım Kredi Marketlerinin tüm şubelerinde bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde market önünde kuyruk oluştu.

Kent merkezi muhtelif noktalarda bulunan şubelere gelen vatandaşlar 146,90 TL satışa sulan sıvı yağ, 32 TL'den satışa sunulan 2 kilogramlık toz şekere yoğun ilgi gösterdi.

Fiyatları uygun bulunan bir vatandaş, " Piyasa göre ürünlerin çok uygun, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız olmasa bizler neler yapacağız "dedi.

Fiyatların çok uygun olduğu kaydeden bir başka vatandaş ise indirimlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, indirimlerin sürmesini beklediklerini söyledi. - MALATYA