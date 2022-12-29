Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi

29.12.2022 17:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının masaya yatırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 20 gün aradan sonra bir kez daha itifak ortağı MHP Genel başkanı Devlet bahçeli ile bir araya geldi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor. Görüşmede, EYT'ye ilişkin detayların yanı sıra Anayasa değişiklik teklifine yönelik Meclis'teki mesainin ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Suriye ile 11 yıl aradan sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk temas da değerlendirilecek konular arasında.

13 ARALIK'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etmişti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürmüştü.

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Devlet Bahçeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi - Son Dakika


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