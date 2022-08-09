Abdulhamid Han sondaj gemisi limandan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Abdulhamid Han sondaj gemisi limandan ayrıldı

09.08.2022 16:35
Abdulhamid Han sondaj gemisi limandan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanan 'Abdülhamid Han sondaj gemisi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna gitmek üzere Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanan 'Abdülhamid Han sondaj gemisi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna gitmek üzere Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrıldı.

Mavi Vatan'daki filonun 'en güçlüsü' olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Akdeniz'e uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telsizle uğurladığı gemi, yaklaşık yarım saat sonra limandan ayrılarak ilk görev yerine hareket etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin eşlik ettiği geminin Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna kısa süre içerisinde ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacağı belirtildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı, Gazipaşa, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abdulhamid Han sondaj gemisi limandan ayrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
16:13 Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:36:07. #1.13#
SON DAKİKA: Abdulhamid Han sondaj gemisi limandan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş