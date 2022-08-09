Abdulhamid Han sondaj gemisi limandan ayrıldı

Mavi Vatan 'daki filonun 'en güçlüsü' olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Akdeniz 'e uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telsizle uğurladığı gemi, yaklaşık yarım saat sonra limandan ayrılarak ilk görev yerine hareket etti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı, Gazipaşa, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

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