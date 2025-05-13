Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyetini açıkladı. Yılmaz, "Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var." dedi.

13.05.2025 21:59
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PKK terör örgütünün kendini feshedip silahları bırakma kararı almasının yankıları sürerken, ilginç detaylar da akıllara geldi. Terörle mücadelenin ülke ekonomisine maliyetinin ne olduğu da bunlardan birisi oldu.

"TERÖRLE MÜCADELENİN MALİYETİ 2 TRİLYON DOLARA YAKIN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT canlı yayınında, 41 yıllık terör mücadelesinin ülke ekonomisine maliyetini açıkladı. Yılmaz şunları söyledi: "Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir. Terörden kurtarılınca dolaylı faydaların yaşanacağı döneme girmiş bulunmaktayız.

"EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Ekonomik kalkınma açısından bu iş çok önemli. Biz teröre bakmadan yatırımlarımıza devam ettik. Yeri geldi yatırımlarımıza engel oldular ama biz buna bakmadan yaptık. Özel sektör yatırımları istediğimiz kadar gelişmedi. Siz devlet olarak yatırımlarınızı yapsanız da özel sektör buna aynı şekilde yaklaşmadı.

"HUZUR VE GÜVEN ORTAMI ARTIK OLUŞTU"

Huzur ve güven ortamı artık oluştu. Bu süreç tamamlandığında bu potansiyeli en üst düzeyde yaşayacağız. Terörün yıkıcı etkileri kısa sürede gerçekleşiyor. Ama yapmak biraz daha zamana yayılıyor. Kalkınma hedeflerimize Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi daha da katkı sağlayacak."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cevdet Yılmaz, Politika, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • kurt4354:
    Sizlerin buülkeden çaldıgınız degerler para ile ölcülmeyecek kadar büyük ve önemlidir beceriksiz herifler 80 37 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    iyi de hani zaten bitttiydi PKK hani ayakkabı numaralarını biliyordunuz. daha ne demeye şehit ailelerini incittiniz ? sizin koltuğunuz herşeyden herkezden önemli mi ? 69 9 Yanıtla
  • Tahir mertoğlu:
    Bakacaz sonuç ne olcak. zaman herşeyin ilacı. bu ülkemizi sizin yönettiğiniz yıllarda sınır komşulsrımız daki İrak bölündü. Suriye nin ne olduğu aşağı yukarı belli. inşallah bu güzel ülkemize zeval gelmez. bu vatanımızda topaklarımızda sınırlarımızda bayrağımızda gözü olanların gizli vaadleri olanın bedeli ağır olur. 60 8 Yanıtla
  • ender3316:
    şimdi o paralar nereye gidecek acaba 44 9 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    inşallah biter de Ülkemiz bu beladan kurtulur.. 40 2 Yanıtla
  • 205622:
    yani siz okadar calamadiniz mi 34 8 Yanıtla
  • ömer duman:
    para için aziz şehitlerimizin kanını yerde bıraktınız 26 8 Yanıtla
  • subutay baybars:
    ekrem imamoğlu operasyonu 45 miyar dolar en az rakamla 18 7 Yanıtla
  • Cenk:
    Zaten tek derdiniz yedi ceddinize yetecek zenginliğe ulaşmak. Sizin döneminizde, komşular fiilen 3 e bölündüler. Umarım El altından verdikleriniz güzel Ülkemize sirayet etmez. Kaldıki vatan için harcanan para ve verilen canların bir karşılığı olduğu için verilmiştir. Seçime kadar olanlar ile bugün ne değiştide bu güne gelindi. 18 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Tırlar ile silah teslim edilmediği sürece çözüm falan hikaye akp nin ülkeye ihaneti devam ediyor demektir 16 6 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Ne demek bu şehit kanları para ilemi ölçülüyor, bunlara oy verenler sizinde vebaliniz var 13 3 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Anayasayı değiştirmek için salt çoğunluğa ulaşmak ugruna yapılan bir çalışma olabilir mi ,önümüzdeki günler bunu bize gösterecek... 9 2 Yanıtla
  • Kenan Sezgin:
    O paraya neredeyse ülkedeki her aileye 1 ev yapılır. Bundan sonra o parayı gerçekten ihtiyaç sahiplerine harcayıp konut sorununu çözün bende sizi ayakta alkışlayayım. Şimdi öncelik o parayla makam arabaları değişir 5 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    turgut ozal savassaydı daha az masraf olurdu 4 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Hayret en çok Müslüman düşmanları Almanya Dresten bölgesinde Kürt Üniverstesi açılacakmış. Valla Kürtler Almanya' da imkansızı başardılar. Hadi bakalım :))) 1 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Youtube' ye 20 dakika önce geldi Gazeteçi Oktan Erdikmen dinledim. Drestene Kürt üniversitesi acılacakmış. İnanmayan YouTube de baksın :))) 1 0 Yanıtla
  • mehmet:
    Bu resimdekilerin hepsi önümüzdeki seçim ak parti milletvekilleri olarak mecliste göreceğiz arkadaşlar yaşasın AKP MHP 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar - Son Dakika
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