Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bursa İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmalarına ilişkin, "Yapısal bir sorun yaşamıyoruz. Belli bir alana ilişkin, kısıtlı bir alana ilişkin bir sorun yaşıyoruz. O sorunu aşma yönünde ciddi bir gayret içindeyiz. Bu sorunu aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bundan da hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen Bursa İş Dünyası Buluşması'na katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin topyekün ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, dünya genelinde jeopolitik gerilimlerin arttığı, rekabetin yoğunlaştığı, savaşların, sıcak çatışmaların yükseldiği bir dönemin yaşadığını ifade ederek, büyük yıkımlara yol açan Ukrayna-Rusya savaşının altıncı yılına gireceğini belirtti.

Gazze'de yaşananlara dünyanın şahit olduğunu dile getiren Yılmaz, İran-ABD savaşının sadece can kaybına değil aynı zamanda büyük ekonomik ve ekolojik dönüşümlere, zararlara yol açtığını vurguladı.

Dünya ekonomisinin bundan etkilendiğini vurgulayan Yılmaz, "Enerji ve ulaşım maliyetleri arttı. Sigortacılıktan finansa pek çok alanı etkilediğini görüyoruz. Diğer taraftan yeni bir korumacı dalga yükseliyor dünyada. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki tarife savaşlarına hep birlikte şahit oluyoruz." dedi.

"Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatımız 280 milyar doları aştı"

Yılmaz, bu yıl küresel büyümenin yüzde 3 civarında beklendiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin pazarlarındaki büyüme ise yüzde 1,6 seviyesinde. Bu ister istemez ihracatımız üzerinde bir baskı oluşturuyor. ABD'nin bu sene büyüme beklentisi yüzde 1,2. 'MENA' dediğimiz Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bırakın büyümeyi bu sene eksi yarım puan küçülme, daralma bekleniyor. Böyle bir ortamdayız. Buna rağmen bu küresel ortama, jeopolitik gerilimlere, pazarlarımızdaki daralmaya rağmen ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatımız 280 milyar doları aştı."

Türkiye'nin 125 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Küresel konjonktüre rağmen topladığınızda 405 milyar dolara ulaşan bir mal ve hizmet ihracatımız var bugün. İhracatımız içinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı 2024'te yüzde 40'tı, 2026'da yüzde 44'e çıktı. Hem ihracatımızı artırıyoruz hem de ihracatın niteliğini artırıyoruz. Miktar bazında bakarsanız ihracatımız çok fazla artmıyor aslında. Hatta bir miktar, miktar bazında gerileme var ama kilogram başına kazancımız artıyor. İhracatımızın değeri artıyor. Bu zorlu şartlara rağmen doğru istikamette devam ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim."

"İlgili tüm bakanlıklarımız gayretlerini sürdürüyorlar"

Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik temellerinin sağlam olduğunu ifade ederek, dönemsel sorunların her zaman yaşanabileceğini dile getirdi.

Özellikle bugünlerde sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanında sorun yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yapısal bir sorun değil. Ekonomimizin genelinden kaynaklanan veya sermaye piyasalarımızın genel yapısından kaynaklanan bir sorun değil. Kısıtlı bir alanda yaşanan bir sorun. Bu soruna dönük olarak hem idari olarak hem adli olarak gerekli müdahaleler yapılıyor. İnanıyorum ki bu müdahalelerin sonunda sermaye piyasalarımızın yapısı çok daha güçlenecek. Yapısal bir sorun yaşamıyoruz. Belli bir alana ilişkin, kısıtlı bir alana ilişkin bir sorun yaşıyoruz. O sorunu aşma yönünde ciddi bir gayret içindeyiz. Bu sorunu aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bundan da hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. Bu yönde ilgili tüm bakanlıklarımız gayretlerini sürdürüyorlar."

"Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme kararlılığımızdan taviz vermiyoruz"

Yılmaz, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına yönelik adımları ve hükümetin mali disipline yönelik tedbirlerinin sonuç vermeye başladığını ve enflasyonda düşüş eğilimine girdiğini vurguladı.

Yıl sonunda çok daha iyi bir noktaya gelineceğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orta vadede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme kararlılığımızdan taviz vermiyoruz. Sadece enflasyonu düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi alanlarda da yapısal reformları hızla hayata geçireceğiz. Enflasyona yoğunlaşmış durumdayız. Enflasyonla ilgili son dönemde bir yataylaşma var. Enflasyon yüzde 31,5'e geldi. Bu yataylaşmanın analizini yaptığınız zaman büyük oranda savaş kaynaklı kalemlerden geldiğini görüyoruz. İnşallah bu etkiler kalktıkça enflasyon aşağı doğru inmeye devam edecektir. Merkez Bankası'nın yaptığı hesaba göre savaşın 7 puan civarında enflasyonumuza ilave etkisi var. O olmasaydı bugün işte 23, 24, 25 gibi rakamlardan bahsedecektik ve yıl sonunda da aslında bu yüzde 21-22 gibi rakamlar olacaktı."

"Huzur ortamı kalıcı olsun ve bölgemize de yayılsın"

Yılmaz, siyasi istikrar ve huzur ortamının olmadığı bir durumda ne kadar doğru ekonomi politikaları izlense de tam olarak hedefe ulaşılamayacağını söyledi.

Bugüne kadar bu durumu koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye kavramının altını çizmek istiyorum. Yaptığımız bir hesaba göre doğrudan ve dolaylı maliyetleri 2,3 trilyonu buldu. Can kaybını saymıyorum, onun hesabı olmaz zaten. O en büyük kayıp. Bu vesileyle şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Onlar sayesinde çok şükür bugün bu noktalara geldik. Bu huzur ortamını yaşıyoruz ama istiyoruz ki bu huzur ortamı kalıcı olsun ve bölgemize de yayılsın. İnanç kimlikleri üzerinden insanları çatıştırıp bölgenin kaynaklarını alıp götürmesinler, sormasınlar. Bu bölgenin kaynaklarını bu bölgenin insanları kullansın. Bu bölgenin insanının refahı artsın. Suriyeli kullansın Suriye'nin kaynağını, Iraklı Irak'ın kaynağını kullansın ve zenginleşsin, refah düzeyi yükselsin. Bölgemizin huzuru ve refahı artsın. Bunun için gayret ediyoruz ve inşallah farklı kimliklerin barış içinde, huzur içinde, demokrasi içinde bir arada yaşadığı, milli birliğimizin ve beraberliğimizin pekiştiği bir ortamda kaynaklarımızı kalkınmaya ve demokrasiye yoğunlaştırarak yolumuza devam edeceğiz."