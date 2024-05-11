Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde Yatırımcıların Öncelik Verdiği Güven Ortamını Sağlamak İstiyoruz

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ülkemizde yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını sağlamak, finansal istikrarı pekiştirmek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamaktır"

" Yatırım Danışma Konseyi toplantısını bu yılın Eylül ayında Cumhurbaşkanımız başkanlığında gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizde yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını sağlamak, finansal istikrarı pekiştirmek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'na başkanlık etti. Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. 1 Mart'ta yayımladıkları YOİKK Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan önemli çalışmalarını ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılmasını amaçlayan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarını ele alacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bununla birlikte, eylem planı kapsamında eğitim ve istihdam boyutlarıyla ele aldığımız en önemli reform alanlarından biri olan Mesleki Eğitim ve İstihdam Politikaları konusu gündemimizde olacak. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu olarak, yatırım ortamı ile ilgili atılması gereken somut adımları, kamu kurumları ve iş dünyasından tüm paydaşlarımızla birlikte, katılımcı şekilde ve kapsamlı bir yönetişim yaklaşımı benimseyerek belirledik" diye konuştu.

Mart 2024'de kamuoyuna açıklanan YOİKK Eylem Planında yer alan 57 eylemden 6'sı tamamlanmış durumdadır; 2'si ise tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Yılmaz, "Tamamlanan eylemlerimiz kapsamında, Eylem Planı yayım tarihinden itibaren; Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulmuş ve kabul edilmiştir. İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM'ye kabul edilmiştir. Bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. Uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması tamamlanmıştır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmiştir. ve 6 adet eylemi başarıyla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, YOİKK Eylem Planındaki gelişmeleri ve atılacak adımları görüşerek, Orta Vadeli Program perspektifinde önemli yapısal reformları hayata geçirme irademizi bir kez daha ortaya koymuş olacaklarını aktardı.

Yılmaz toplantıda ele alacaklarını konuları ise şu şekilde sıraladı:

"Özellikle özel sektörle yaptığım istişarelerde istihdam eksenli önemli bir ihtiyaç alanı olarak dile getirilen ve Orta Vadeli Program'da da yer alan öncelikli reform alanlarından biri olan Mesleki Teknik Eğitimde Özel Sektör Odaklı Dönüşüm konusunu özel olarak ele alacağız. YOİKK'in kamu ve özel sektörü buluşturan avantajlarını kullanarak, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye hep birlikte odaklanacağız. Bu kapsamda özellikle mesleki ve teknik eğitim ile yüksekokul mezunu gençlerimizin kendi alanlarında çalışmasını teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması, mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm toplum kesimlerine ve ilkokuldan itibaren öğrencilerimize aşılanması amacıyla yürütülebilecek çalışmaları ele alacağız. Böylelikle, ülkemizde ihtiyaç duyulan ikiz dönüşüm için gerekli nitelikte insan kaynağımızı en etkili şekilde yetiştirecek, ara eleman sorununu kamu ve özel sektörün birlikte hareket ettiği işbirliği imkanlarıyla çözecek, istihdamı ve verimliliğimizi artıracak, istihdam ve yatırım dostu bir yaklaşımla ekonomimizi büyüteceğiz."

Türkiye'ye gelen yatırımların nitelik ve nicelik olarak artmasını sağlayacak küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan ekonomik dönüşümün, uluslararası doğrudan yatırım trendlerinde görülen yansımalarıyla uyumlu olacak yeni bir yol haritasını paydaşlarımızla birlikte çalıştıklarına vurgu yapan Yılmaz, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çokuluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla, Yatırım Danışma Konseyi toplantısını bu yılın Eylül ayında Cumhurbaşkanımız başkanlığında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha önce pek çok farklı mecrada da ifade ettiğimiz üzere önümüzdeki dönemde önceliğimiz ülkemizde yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını sağlamak, finansal istikrarı pekiştirmek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamaktır.

Kurul paydaşlarımızın bu vizyon doğrultusundaki gayreti ve özverili çalışmaları bizler açısından oldukça kıymetlidir" şeklinde konuştu.

YOİKK Eylem Planlarının ilerleyişini üç aylık periyodlarla paydaş kurumlarla bir araya gelerek yakından izleyeceklerini ifade eden Yılmaz, Eylem Planı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmalarında emeği ve katkısı olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. YOİKK Eylem Planı kapsamında atılan ve atılacak adımların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Toplantı sonrası ise yazılı açıklama yapılması bekleniyor.