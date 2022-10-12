Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Karadeniz'de yeni rezerv" açıklaması: Kapasite artırımı olacak, rezerv yukarıya doğru güncellenecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Karadeniz'de yeni rezerv" açıklaması: Kapasite artırımı olacak, rezerv yukarıya doğru güncellenecek

12.10.2022 10:05
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Karadeniz'de yeni rezerv" açıklaması: Kapasite artırımı olacak, rezerv yukarıya doğru güncellenecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karadeniz'de yeni rezerv müjdesi verdi. Kalın yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de muhtemelen kapasite artırımı olacak. Yani rezerv yukarıya doğru güncellenecek" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayından gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kalın açıklamalarında Karadeniz'deki arama-tarama faaliyetlerinden ve Libya ve Türkiye arasındaki anlaşmadan bahsetti.

KARADENİZ'DE KAPASİTE ARTIRIMI OLACAK

Konuşması sırasından Kalın, Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları hakkında detaylar verdi. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kalın "Karadeniz'de muhtemelen kapasite artırımı olacak. Yani rezerv yukarıya doğru güncellenecek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI SON DERECE ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA"

Kalın, yeni hidrokarbon anlaşmasının Libya ve Türkiye'nin ortak deniz sahalarında ve uluslararası sularda ortak arama-tarama, sondaj çalışmaları yapılmasını karara bağlayan bir anlaşma olduğunu anlatarak sözlerine şöyle devam etti:"Gayet meşru, kimsenin deniz sahasıyla ihtilaf içerisinde olmayan, Türkiye'de yahut Libya açıklarında veya uluslararası sularda arama-tarama, sondaj çalışmaları yapması için ahdi zemin oluşturan son derece önemli bir anlaşma."

"5 SONDAJ GEMİMİZ VAR, BU MUAZZAM BİR ŞEY"

Türkiye'nin arama-tarama faaliyetleri bakımından imkan ve kabiliyetlerini arttırdığının altını çizen Kalın, "Aynı savunma sanayinde olduğu gibi bu gözden kaçıyor bazen ama bizim şu anda iki arama-tarama, 5 sondaj gemimiz var. Bu muazzam bir şey. Bu kapasite o kadar yükseltildi ki, bunu zaten bugüne kadar yapılmamış olması çok büyük bir eksiklik. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkesiniz ama sizin bir arama tarama filomuz yok. Ama hamdolsun şu anda var. Zaten Karadeniz'de bulundu, arkası gelecek. Muhtemelen Karadeniz'de inşallah kapasite artırımı olacak. Yani ibreyi yukarıya doğru güncelleyecekler inşallah. Akdeniz'de de aramaya devam edeceğiz. Eninde sonunda inşallah bir şekilde o güzel günleri neticede göreceğiz. Bunu aramadan yapamayız. Aramaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

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İbrahim Kalın, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Karadeniz'de yeni rezerv' açıklaması: Kapasite artırımı olacak, rezerv yukarıya doğru güncellenecek - Son Dakika


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